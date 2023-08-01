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Два самоката столкнулись на тротуаре — 10-летняя девочка оказалась в больнице

Школьница ехала на механическом самокате, вторая участница ДТП — на электрическом

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Авария произошла на тротуаре

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10-летняя девочка пострадала в аварии с участием электросамоката сегодня днем на улице Богдана Хмельницкого. О происшествии рассказали в ОГИБДД Новосибирска, по данным автоинспекторов, столкновение произошло на тротуаре. 19-летняя девушка ехала на электросамокате Whoosh, ребенок двигался ей на встречу на механическом самокате.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход, девочка 2013 года рождения, которая была доставлена в лечебное учреждение, — рассказали в госавтоинспекции. — Характер полученных травм уточняется.

Ранее НГС писал о том, что подросток на самокате влетел в стоявшую на остановке женщину и скрылся с места ДТП. Теперь юношу ищет полиция.

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