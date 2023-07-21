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От удара слетела обувь: на левом берегу Новосибирска грузовик сбил мужчину

Остается неизвестно, выжил ли сибиряк

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Авария произошла у остановки «Кирзавод»

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Жители Новосибирска сообщили, что в Ленинском районе грузовик сбил мужчину. Видео последствий аварии очевидцы опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

В посте говорится, что инцидент произошел у остановки «Кирзавод». Судя по кадрам, от удара у мужчины слетела обувь. Остается неизвестно, выжил ли сибиряк.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.

Ранее водитель на «Мицубиси-Лансер» насмерть сбил 63-летнего пешехода под Новосибирском. Мужчина скончался до приезда медиков.

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