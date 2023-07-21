От удара слетела обувь: на левом берегу Новосибирска грузовик сбил мужчину

Жители Новосибирска сообщили, что в Ленинском районе грузовик сбил мужчину. Видео последствий аварии очевидцы опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
В посте говорится, что инцидент произошел у остановки «Кирзавод». Судя по кадрам, от удара у мужчины слетела обувь. Остается неизвестно, выжил ли сибиряк.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.
Ранее водитель на «Мицубиси-Лансер» насмерть сбил 63-летнего пешехода под Новосибирском. Мужчина скончался до приезда медиков.