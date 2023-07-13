«Сказала, что ее хотели изнасиловать»: в Новосибирске голая женщина обратилась за помощью к девочке-подростку

— Дочь утверждает, что у незнакомки ноги были в синяках. Из ее рассказа следует, что, когда женщина подняла шум, мужчины ее бросили и уехали на машине, — сказала Оксана Усова. — Дочь предложила пострадавшей обратиться в полицию, но та категорически отказалась.



В результате 17-летняя девочка узнала, где живет женщина, и проводила ее до квартиры. Во время пути одна из прохожих дала обнаженной сибирячке вещи, чтобы та могла частично прикрыть свое тело.



— Такая картина вызывает шок у взрослых, не говоря о подростках. Взрослая женщина не подошла ко взрослым за помощью… Насколько человек испуган и, видимо, разочарован в обществе, что обратился к ребенку? — сказала сибирячка.

