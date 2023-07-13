«Сказала, что ее хотели изнасиловать»: в Новосибирске голая женщина обратилась за помощью к девочке-подростку

В Новосибирске днем 12 июля заметили обнаженную женщину, которая шла по улице Мира. Видео с места инцидента появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Как заявила НГС жительница Новосибирска Оксана Усова, очевидцем событий стала ее
— Дочь сказала: «Представляешь, гуляли с друзьями, а там женщина раздетая. Попросила помочь, сказала, что ее четверо мужчин хотели изнасиловать, — привела в разговоре с НГС слова дочери Оксана Усова. — Четверо мужчин эту женщину куда-то пригласили и угостили пивом, а после попытались изнасиловать.
Оксана Усова сообщила, что ее дочь встретила незнакомку примерно в 17:00
— Дочь утверждает, что у незнакомки ноги были в синяках. Из ее рассказа следует, что, когда женщина подняла шум, мужчины ее бросили и уехали на машине, — сказала Оксана Усова. — Дочь предложила пострадавшей обратиться в полицию, но та категорически отказалась.
В результате 17-летняя девочка узнала, где живет женщина, и проводила ее до квартиры. Во время пути одна из прохожих дала обнаженной сибирячке вещи, чтобы та могла частично прикрыть свое тело.
— Такая картина вызывает шок у взрослых, не говоря о подростках. Взрослая женщина не подошла ко взрослым за помощью… Насколько человек испуган и, видимо, разочарован в обществе, что обратился к ребенку? — сказала сибирячка.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В начале июля стало известно, что в Новосибирске задержали водителя такси. В отношении него возбуждено уголовное дело за попытку изнасилования многодетной матери и финалистки конкурса красоты «Миссис Сибирь — 2016».