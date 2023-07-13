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«Подарили на день рождения»: полицейские изъяли кинжал у новосибирца, который он хотел пронести в самолет

Инцидент произошел в аэропорту Норильска

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Кинжал относится к холодному клинковому оружию

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В аэропорту Норильска транспортные полицейские изъяли у 27-летнего новосибирца кинжал, который он собирался пронести с собой на борт. Об этом сообщили в пресс-службе полиции на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

— Мужчина пояснил, что кинжал ему подарили на день рождения. Проведенное криминалистическое исследование показало, что изъятый предмет изготовлен комбинированным способом, относится к категории холодного гражданского клинкового оружия, оборот которого ограничен, — пояснили в ведомстве.

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Видео: УТ МВД России по СФО

По данному факту проводится проверка, обстоятельства инцидента изучают полицейские.

Ранее россыпь кораллов из Арабских Эмиратов изъяли таможенники у пассажирки в аэропорту Толмачево. Всего женщина вывезла 27 кораллов из ОАЭ.

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