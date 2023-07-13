«Подарили на день рождения»: полицейские изъяли кинжал у новосибирца, который он хотел пронести в самолет

В аэропорту Норильска транспортные полицейские изъяли у 27-летнего новосибирца кинжал, который он собирался пронести с собой на борт. Об этом сообщили в пресс-службе полиции на транспорте по Сибирскому федеральному округу.
— Мужчина пояснил, что кинжал ему подарили на день рождения. Проведенное криминалистическое исследование показало, что изъятый предмет изготовлен комбинированным способом, относится к категории холодного гражданского клинкового оружия, оборот которого ограничен, — пояснили в ведомстве.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства инцидента изучают полицейские.
Ранее россыпь кораллов из Арабских Эмиратов изъяли таможенники у пассажирки в аэропорту Толмачево. Всего женщина вывезла 27 кораллов из ОАЭ.