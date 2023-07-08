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СрочноНа горнолыжном курорте Манжерок сошел сель — видео
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На Алтае на горнолыжном курорте Манжерок сошел сель — видео

По словам очевидцев, более 500 человек застряли на вершине горы Малая Синюха

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Из-за погодных условий перестали работать подъемники

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В Республике Алтай на горнолыжном курорте Манжерок сошел сель. Фото и видео с места событий очевидцы опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54».

По словам автора поста, из-за погодных условий подъемники перестали функционировать, а тех, кто успел подняться на вершину горы Малая Синюха, спускали на транспорте.

— Сотрудникам МЧС пришлось спасать более 500 человек, застрявших на горе в Манжероке, — сообщает Telegram-канал.

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Видео: «АСТ-54»

Сотрудники курорта рассказали НГС, как выстраивают рабочий процесс после буйства стихии.

— Работа подъемника в ближайшие дни будет восстановлена. Все пути к курорту уже практически расчищены, прибывших туристов селим. В общем, работаем в штатном режиме, — пояснила НГС сотрудница курорта Манжерок.

Корреспондент НГС попытался связаться с пресс-службой МЧС по Республике Алтай, но на звонок журналиста так никто и не ответил.

Ранее в Республике Алтай в строящемся пятизвездочном отеле в Манжероке произошел пожар. Как сообщили НГС в пресс-службе МЧС, возгорание произошло на цокольном этаже.

МанжерокСельРеспублика Алтай
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