На Алтае на горнолыжном курорте Манжерок сошел сель — видео

В Республике Алтай на горнолыжном курорте Манжерок сошел сель. Фото и видео с места событий очевидцы опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54».
По словам автора поста, из-за погодных условий подъемники перестали функционировать, а тех, кто успел подняться на вершину горы Малая Синюха, спускали на транспорте.
— Сотрудникам МЧС пришлось спасать более 500 человек, застрявших на горе в Манжероке, — сообщает Telegram-канал.
Сотрудники курорта рассказали НГС, как выстраивают рабочий процесс после буйства стихии.
— Работа подъемника в ближайшие дни будет восстановлена. Все пути к курорту уже практически расчищены, прибывших туристов селим. В общем, работаем в штатном режиме, — пояснила НГС сотрудница курорта Манжерок.
Корреспондент НГС попытался связаться с пресс-службой МЧС по Республике Алтай, но на звонок журналиста так никто и не ответил.
Ранее в Республике Алтай в строящемся пятизвездочном отеле в Манжероке произошел пожар. Как сообщили НГС в пресс-службе МЧС, возгорание произошло на цокольном этаже.