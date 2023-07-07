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Новосибирцы получили фейковую рассылку об эвакуации в Академгородке

В ней говорится, что городская администрация «проводит срочную эвакуацию»

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В фейковой рассылке говорилось об эвакуации на Институтской, Терешковой и Коптюга

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Жители Новосибирска получили в телеграме рассылку об эвакуации в Академгородке. В ГУ МЧС по региону сообщили, что это — фейк.

Скриншот сообщения в редакцию НГС прислала читательница.

— Вот такая рассылка гуляет. Наверняка чушь какая-то, но любопытно, — написала она.

В тексте рассылки говорится, что «администрация Новосибирска проводит срочную эвакуацию». Отправитель подписан как «Министерство чрезвычайных ситуаций», его номер не указан.

— Ул. Институтская, ул. Терешковой, пр. Ак. Коптюга. Возьмите документы и немедленно пройдите к эвак. автобусам на ул. Воеводского, — указано в тексте сообщения.

Текст сообщения

Текст сообщения

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В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что эта информация — фейк.

Жителям Новосибирска поступают подобные сообщения. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам!

В середине апреля новосибирцы увидели рассылку якобы от МЧС с предупреждением об угрозе удара беспилотника. Тогда в ведомстве сообщили, что эта информация — фейк.

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