«Это игрушка для взрослых». Режиссер «Титаника» — о смертельной катастрофе с батискафом

Джеймс Кэмерон прокомментировал катастрофу батискафа с миллиардерами. Режиссер фильма «Титаник» поделился эмоциями в интервью телекомпании ABC.
По словам Кэмерона, многие эксперты, знающие, как работают глубоководные аппараты, обращались с замечаниями в компанию-оператор батискафа. Они писали в OceanGate Expeditions письма, говорили, что их батискафу нужна сертификация, и называли его слишком экспериментальным, чтобы проводить погружения с людьми.
— Это игрушка для взрослых. Многие эксперты заранее были крайне обеспокоены, а некоторые самые крутые инженеры, специализирующиеся на глубоководных погружениях, прямо обращались в эту компанию, — рассказал режиссер. — Так что я поражен схожестью с катастрофой самого «Титаника», где капитана несколько раз предупреждали о наличии льдов прямо по курсу корабля, а он, несмотря на это, шел вперед на полном ходу в безлунную ночь. В результате погибло множество человек.
По версии властей, причиной трагедии стала имплозия: давление просто смяло корабль. Мы публиковали официальное заявление компании-оператора батискафа. В ней также признали гибель экипажа. Незадолго до этого заявления в океане нашли первые обломки судна.
Туристическая подводная лодка «Титан» пропала в понедельник. Команда подлодки состояла из пяти человек.
На месте происшествия развернули поисково-спасательную операцию. Запасы воздуха на пропавшем батискафе были рассчитаны на 96 часов, однако некоторые эксперты до последнего считали, что члены экипажа могут быть живы.
Здесь можно почитать, как выглядит батискаф «Титан» изнутри, а также сколько стоит экскурсия к утонувшему «Титанику».