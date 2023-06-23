«Это игрушка для взрослых». Режиссер «Титаника» — о смертельной катастрофе с батискафом

— Это игрушка для взрослых. Многие эксперты заранее были крайне обеспокоены, а некоторые самые крутые инженеры, специализирующиеся на глубоководных погружениях, прямо обращались в эту компанию, — рассказал режиссер. — Так что я поражен схожестью с катастрофой самого «Титаника», где капитана несколько раз предупреждали о наличии льдов прямо по курсу корабля, а он, несмотря на это, шел вперед на полном ходу в безлунную ночь. В результате погибло множество человек.

