Временное ограждение на стройке четвертого моста сдуло на машину новосибирца — мужчина планирует обратиться в суд

— 20 июня в 12:00 на месте строительства 4-го моста ехал со стороны Большевистской в сторону Фабрички, ветром на мой автомобиль сдуло временное пластиковое ограждение и повредило переднее крыло, — написал сибиряк.



По словам мужчины, рабочие поправили ограждение, но спустя два часа его вновь сдуло ветром на проезжую часть. Аварию сибиряк оформил в ГИБДД, теперь он намерен обратиться в суд.



Корреспондент НГС направил официальный запрос в Группу «ВИС», которая занимается строительством моста, за комментарием по ситуации. Также журналист направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, как осуществляется надзор на стройке. На момент публикации ответы не поступили.

