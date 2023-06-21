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Временное ограждение на стройке четвертого моста сдуло на машину новосибирца — мужчина планирует обратиться в суд

ДТП произошло на площади Будагова

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По словам сибиряка, рабочие поправили ограждение, но спустя два часа его вновь сдуло ветром

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В Новосибирске временное ограждение на стройке четвертого моста повредило машину местного жителя. Об этом мужчина сообщил в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте».

— 20 июня в 12:00 на месте строительства 4-го моста ехал со стороны Большевистской в сторону Фабрички, ветром на мой автомобиль сдуло временное пластиковое ограждение и повредило переднее крыло, — написал сибиряк.

По словам мужчины, рабочие поправили ограждение, но спустя два часа его вновь сдуло ветром на проезжую часть. Аварию сибиряк оформил в ГИБДД, теперь он намерен обратиться в суд.

Корреспондент НГС направил официальный запрос в Группу «ВИС», которая занимается строительством моста, за комментарием по ситуации. Также журналист направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, как осуществляется надзор на стройке. На момент публикации ответы не поступили.

Помимо этого, редакция обратилась в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по ситуации, однако в инспекции не ответили на запрос.

Ранее автомобиль повис на ограждении дамбы ГЭС в Новосибирске. Последствия аварии попали на видео.

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ДТПАварияЧетвертый мостНовосибирск
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