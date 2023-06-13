Тела двоих мертвых новосибирцев нашли в запертых квартирах

В Новосибирске 12 июня в запертых квартирах обнаружили тела двоих местных жителей. О произошедшем сообщили в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте».
Первый вызов поступил на пульт дежурного с улицы Зорге. Там
Второе сообщение поступило с проспекта Дзержинского, мужчина долгое время не выходил на связь. В квартире спасатели обнаружили его труп. Тело передали сотрудникам отдела полиции.
Ранее в Новосибирске в запертой квартире обнаружили тело женщины на улице Курганской. Его передали сотрудникам полиции.