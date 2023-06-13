freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 82.64
eur 89.01
Тема дняПропавший юноша найден мертвым в лесу
Все новости
Все новости

Тела двоих мертвых новосибирцев нашли в запертых квартирах

Спасателям пришлось вскрывать дверь

2 538

Инциденты произошли на улице Зорге и проспекте Дзержинского

Поделиться

В Новосибирске 12 июня в запертых квартирах обнаружили тела двоих местных жителей. О произошедшем сообщили в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте».

Первый вызов поступил на пульт дежурного с улицы Зорге. Там 49-летний мужчина долгое время не открывает дверь и не отзывается. Спасатели вскрыли квартиру и нашли его без признаков жизни. Труп передали полиции.

Второе сообщение поступило с проспекта Дзержинского, мужчина долгое время не выходил на связь. В квартире спасатели обнаружили его труп. Тело передали сотрудникам отдела полиции.

Ранее в Новосибирске в запертой квартире обнаружили тело женщины на улице Курганской. Его передали сотрудникам полиции.

Нашли тело в квартиреМАССНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter