Тела двоих мертвых новосибирцев нашли в запертых квартирах

В Новосибирске 12 июня в запертых квартирах обнаружили тела двоих местных жителей. О произошедшем сообщили в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте».



Первый вызов поступил на пульт дежурного с улицы Зорге. Там 49-летний мужчина долгое время не открывает дверь и не отзывается. Спасатели вскрыли квартиру и нашли его без признаков жизни. Труп передали полиции.

