«Человек лежит на земле»: на Большевистской в аварию попали два грузовика — видео с места

В Новосибирске днем 13 июня на улице Большевистской грузовая «Газель» врезалась в другой грузовик. Последствия аварии сняли на видео.
— На остановке Карьер Борок серьезное ДТП. Один человек лежит на земле, — сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
На месте аварии работают сотрудники ДПС и реанимация. Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по ситуации. В инспекции отметили, что уточняют информацию.
Ранее водитель «Газели» получил травмы в массовом ДТП в Болотнинском районе. На трассе столкнулось четыре машины.