freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 7/10
usd 82.64
eur 89.01
Тема дняПрапорщик Шматко - о родном Новосибирске
Все новости
Все новости

«Человек лежит на земле»: на Большевистской в аварию попали два грузовика — видео с места

На месте аварии работают сотрудники ДПС и реанимация

4 282

Информация о пострадавших уточняется

Поделиться

В Новосибирске днем 13 июня на улице Большевистской грузовая «Газель» врезалась в другой грузовик. Последствия аварии сняли на видео.

— На остановке Карьер Борок серьезное ДТП. Один человек лежит на земле, — сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

На месте аварии работают сотрудники ДПС и реанимация. Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по ситуации. В инспекции отметили, что уточняют информацию.

Ранее водитель «Газели» получил травмы в массовом ДТП в Болотнинском районе. На трассе столкнулось четыре машины.

Обновлено:

Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, 31-летний водитель Газели в 14:25 совершил столкновение с автомобилем Iveco, которым управлял 37-летний мужчина. В результате аварии пострадали водитель и 24-летний пассажир Газели. Их травмами различной степени тяжести доставили в лечебное учреждение.

По теме

ДТПАварияНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter