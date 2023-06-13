Впали в состояние зомби? На тайну перевала Дятлова, возможно, прольет свет гибель научной экспедиции в Забайкалье

В декабре 1981 года на гольце Быркыхтын-Янг в Сохондинском заповеднике погибли четверо членов научной экспедиции, смерть которых озадачила всех: и местных жителей, обсуждавших это происшествие, и правоохранительные органы, которые выдвигали одну версию за другой. В гибели исследователей не исключались и паранормальные явления, внезапно случившиеся на гольце. Эта история очень похожа на ту, что произошла в 1959 году с группой Дятлова. Впервые публикуем документы тех лет. Но разгаданы ли причины трагедии? Разбирается CHITA.RU. Возможно, то, что произошло в 1981 году в Забайкалье, поможет пролить свет на тайну перевала Дятлова?
Из пункта А в пункт Б
24 декабря 1981 года с кордона Ингода (пункт А) до зимовья Быркыхта (пункт Б) по накатанной лыжне группе нужно было пройти за дневной переход всего 16 километров. Погода стояла хорошая: температура воздуха в утренние часы в тот день опустилась до минус 22 градусов по Цельсию, а максимальная днем ожидалась до минус 17. Утро было ясным, без осадков. На пути следования возвышался голец Быркыхтын-Янг — главная сложность маршрута.
В группе было четверо человек: двое научных сотрудников Сохондинского заповедника и супружеская пара, жившая на кордоне Ингода. Последние получили разрешение присоединиться к группе и покинуть кордон, чтобы встретить Новый год в Кыре.
Старший группы —
Его земляк и выпускник того же университета —
Все четверо были абсолютно здоровы, без каких-либо хронических заболеваний. На пути из пункта А в пункт Б группа пропала.
Из материалов уголовного дела: Сохондинский госзаповедник Главохоты РСФСР Кыринского района организован в 1973 году. Предприятие имеет семь радиостанций «Гроза», одна из которых находится на центральном диспетчерском пункте предприятия, а остальные расположены на кордонах. Утром 24 декабря Бахолдин послал радиосообщение на центральный диспетчерский пункт, что их группа выдвинулась на маршрут. Это было его последнее сообщение.
Перепись заповедных обитателей
Орлов и Конкин проводили учетные работы, которые являются основным методом изучения животного мира в заповедниках. Лесных жителей учитывают по следам, оставленным на снегу. Задача учетчиков: пройти по установленным маршрутам, посчитать и нанести на карту все следы, пересекшие маршрут. У каждого при себе были записная книжка и карандаш, которым они отмечали всё, что видели.
Обычно по итогам учетов определяют главный показатель — цифру, которая показывает количество следов каждого вида животных, оставленных ими за одни сутки на 10 километрах маршрута. Поэтому каждый маршрут проходят дважды с интервалом в 1–3 дня. В нашем случае Орлов с товарищами как раз шли по следам первой группы, которая прошла перед ними днем ранее.
25 декабря на кордон Агуца — конечную точку маршрута — первая группа благополучно пришла. В этот же день ожидали и Орлова. Главный лесничий заповедника и его помощник решили для подстраховки встретить их, но на промежуточный кордон Быркыхта (перед кордоном Агуца) группа Орлова так и не вышла, хотя должна была там заночевать. Заподозрив неладное, главный лесничий заповедника Виктор Яшнов стал организовывать поисковую операцию. В те времена, когда мобильных средств связи не было, сделать это было очень сложно.
Помощник Яшнова только 27 декабря вышел в село Алтан и автобусом прибыл в Кыру, где и сообщил, что вторая группа затерялась. 28 декабря наконец были организованы группы поиска. На следующий день при прохождении перевала Быркыхтын-Янг на ключе Аршан были обнаружены следы группы, ведущие в направлении гольца. С момента последнего сообщения Бахолдина пошел уже шестой день. Поднявшись на голец, поисковики обнаружили тела трех пропавших. Они не дошли до зимовья буквально 2 километра. Михаила Орлова среди них не было.
Плато гольца Быркыхтын-Янг
Из протокола осмотра:
«Пасмурная погода, идет снег, сильный ветер. Осмотр начат в 17 часов 25 минут.
Местом происшествия является голец Быркыхтын-Янг. Вершина гольца покрыта снегом, образующим наст. В направлении с запада на восток обнаружены следы обуви. В ста метрах от начала следов — охотничье ружье, воткнутое прикладом в снег, стволом вверх. Ружье не заряжено. Около ружья в снег воткнут шест с зарубками. Здесь же лежат три пары лыж. Около лыж на снегу валяются открытые рюкзаки, наполовину занесенные снегом.
В полутора метрах от рюкзаков лежит труп Сергея Конкина на спине. Голова запрокинута назад. Рот и глаза открыты. Носовые и слуховые отверстия забиты снегом. Левая рука согнута в локтевом суставе в сторону живота. На запястье левой руки — часы марки "Ракета". Часы стоят, стрелки часов показывают 18 часов 27 минут.
Одежда на Конкине: штормовка, куртка, кофта, шерстяной шарф, рубашка, рукавицы, брюки, шаровары. В кармане брюк записная книжка: последняя запись от 24 декабря — "Кедрач на подъеме". На груди рассыпанные спички. В кармане еще две коробки спичек и сложенные газеты.
В полутора метрах от Конкина обнаружен труп Татьяны Тереховой. Лежит на спине, лицом вверх. Руки откинуты в сторону, пальцы сжаты в кулак. На правой руке рукавица, на левой — нет. Голова откинута назад, глаза открыты. Лицо бледно-красной окраски, губы темно-красные. На пальцах левой руки и на тыльной части ладони имеется множество царапин линейной формы с повреждением кожи. На левой руке часы марки "Восток". Стрелки часов показывают время 17 часов 25 минут.
Одежда: куртка-спецовка, утепленная мехом, застегнута на две верхних и одну нижнюю пуговицу, приподнята к грудной клетке, поясница оголена; под курткой джинсовая куртка, свитер, шерстяные брюки, рейтузы, чулки, на ногах войлочные сапоги. На левой щеке и груди также рассыпанные спички. Головной убор отсутствует, в метре от ног обнаружены кримпленовые брюки, в двух метрах — женская кофта и ватное одеяло. Здесь же валенки, целлофановый мешок с пельменями и шапка.
В 26 метрах от них в восточном направлении ниже по склону обнаружен труп Игоря Бахолдина. Как и первые два, тело лежит на спине, голова откинута назад. Лицо темно-красное. Глаза приоткрыты. Пальцы рук согнуты в кулак. На пальцах и на тыльной стороне кистей множественные царапины линейной формы с повреждением кожи. На левой руке трупа часы марки "Луч". Часы стоят и стрелки показывают время 17 часов 27 минут.
Одежда: ватная куртка, шерстяная кофта. Куртка расстегнута, кофта приподнята к подбородку, живот оголен. Брюки ватные, под ними спортивные шаровары. На ногах ботинки, в карманах спички, папиросы "Беломор"».
На первый взгляд странным было то, что погибшие не умерли в позе зябнущего человека, характерной для подобных ситуаций. Выглядело всё так, будто троим членам группы внезапно стало плохо, им стало трудно дышать, они потеряли сознание, а потом уже замерзли.
Некоторые ответы должно было дать вскрытие, но ни 30, ни 31 декабря аутопсию сделать было невозможно — настолько промерзли тела.
Старший группы боролся за жизнь
Поиски старшего группы продолжались, и наконец 3 января примерно в 700 метрах от трех погибших товарищей нашли и тело Михаила Орлова. Он единственный замерз в позе зябнущего человека. И сразу было понятно, что Михаил пытался бороться за жизнь с противостоящим ему холодом.
Из протокола осмотра:
«Ясная погода, сильный ветер, осмотр начат в 10 часов 40 минут. Место происшествия — верхняя граница леса восточного склона гольца Быркыхтын-Янг.
На расстоянии 80 метров от верхней границы леса между отдельно стоящими деревьями обнаружен труп Михаила Орлова. Покрыт снегом и лежит в естественной выемке. Под трупом — ветки кедра. Шапка рядом. Глаза приоткрыты. Лицо бледно-фиолетового цвета. Руки согнуты в локтевых суставах в сторону живота, ноги полусогнуты — поза зябнущего человека. На левой руке часы "Восток" — стрелки часов застыли на 19 часов 59 минут. Одет: телогрейка-спецовка, застегнута на все пуговицы и подпоясана ремнем.
Записная книжка в кармане. Последняя запись 24 декабря в 15 часов 45 минут: группа зафиксировала следы животных. В двух метрах от трупа в снегу лежит рюкзак, в 5 метрах — топор. В 28 метрах рубашка-тенниска синего цвета, в 46 — котелок в мешке, в 56 — мешок с пельменями, на расстоянии 62 метра — рубашка мужская, в 118 метрах — спальный мешок».
Несведущему покажется странным, зачем Орлов выбрасывал вещи из рюкзака, но, как пояснили опытные таежники, он чувствовал, что его покидают силы, и эти вещи были своеобразными вешками, по которым его можно было обнаружить.
Судебно-медицинская экспертиза
Перед судмедэкспертом было поставлено несколько задач: определить непосредственную причину смерти, понять, имеются ли на трупах телесные повреждения и каков их характер, а также употребляли ли потерпевшие алкоголь.
4 января были вскрыты тела Конкина, Бахолдина и Тереховой. У всех троих обнаружены признаки общего переохлаждения организма. Следов борьбы или самообороны не обнаружено. Была взята кровь на определение содержания в ней алкоголя.
8 января эксперт провел аутопсию Орлова, у которого непосредственной причиной смерти явилось также общее переохлаждение организма. Была взята кровь на анализ и у него.
Точное время смерти патологоанатом сказать затруднился, поскольку трупы поступили в крайней степени замерзания, поэтому следователи стали считать временем смерти то, которое показывали остановившиеся часы погибших. Кстати, после того как часы попали в тепло, их механизмы оттаяли, и без завода они еще шли у всех троих некоторое время.
В результате в крови Орлова, Конкина и Тереховой эксперт алкоголя не обнаружил. У Бахолдина в крови нашли незначительную концентрацию этилового алкоголя, 0,45 процента — это ниже легкой степени опьянения. Эксперт написал, что это ничтожно малое содержание и оно не могло повлиять на смертельный исход.
Что же случилось с группой Орлова?
Версия директора заповедника
Вот что пояснил следователям в ту пору директор Сохондинского заповедника Андрей Васильченко: «По поводу гибели товарищей могу объяснить, исходя из собственного опыта и практики работ в горных условиях. В то время, когда Орлов отходил от группы, что-то произошло и резко ухудшилось физическое состояние всех членов группы. Иначе не объяснить, почему группа остановилась на склоне, где до леса оставалось 700 метров, а до зимовья не более 2 километров. Попыток спасти жизнь от переохлаждения не было, хотя у группы в рюкзаках было много теплых вещей. Этими вещами они не воспользовались и не предприняли попытки дойти до леса.
Группа не заблудилась, она была на маршруте. Состояние поз трупов, раскрытые глаза и рты говорят о резком ухудшении организма. Группы были обеспечены всем, кроме портативных радиостанций. Мы неоднократно заказывали их в Главохоте, но наши заявки так и не выполнены. При наличии радиостанций помощь могла бы прийти через 2–3 часа».
Слухи
В самой Кыре, жителей которой потрясла смерть четверых молодых людей, что только не говорили, в том числе упоминали и про злого духа горы. Вспоминали слова первого исследователя гольца Сохондо Никиты Соколова — ученика крупнейшего ученого Петера Симона Палласа, ученого-энциклопедиста и путешественника. В августе 1772 года Соколов поднялся на голец Сохондо и, восторгаясь видами, открывшимися перед его взором, написал в своих заметках: «В здешней стороне живущие тунгусы по своему суеверию мнят, что гора Чеконда людям совсем есть неприступна по причине живущего на ней некоторого Бурхана, то есть Бога, который творит громы, пущает молнии и тучи наводит. <...> По их мнению, мы были первые от века, которые всходили на верх Чеконды-горы и с оной благополучно возвратились».
Запрос к ученым
Следователь прокуратуры Кыринского района под влиянием этих слухов и разговоров отправил запрос директору Забайкальского научно-исследовательского института:
«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть всех членов группы наступила в результате общего переохлаждения организма. Признаков отравления или заболевания при судебно-медицинском исследовании трупов не установлено. Выяснить обстоятельства гибели членов группы не представляется возможным, хотя проверяются разные версии. В беседе со старожилами и научными сотрудниками заповедника стало известно, что на гольце Быркыхтын-Янг и в прилегающих к ним районам бывают природные явления, которые резко влияют на организм человека, и человек может потерять сознание, трудно дышать, наступает общая слабость организма, и человек не может передвигаться. Проверить следственным путем эти данные не представляется возможным, поэтому прошу вас, если в институте имеются какие-то данные о подобных природных явлениях, сообщить в прокуратуру Кыринского района».
Ответ директора института не прояснил ситуацию: «Наш институт не располагает данными о природных явлениях в районе гольца Быркыхтын-Янг».
К слову сказать, эксперт брал кровь только на анализ содержания в ней алкоголя, содержание иных химических элементов в крови и тканях трупов не исследовалось.
Выводы технического инспектора труда ЦК профсоюза работников сельского хозяйства по Читинской области
«Из записей в дневниках Орлова и Конкина следует, что смерть членов группы наступила после 15:45, когда были сделаны последние записи наблюдений за животными и замеров снегового покрова и указана точка в верхней границе леса. Предположительно, смерть наступила в момент остановки наручных часов каждого. У Тереховой — в 17:25, Бахолдина — в 17:27, у Конкина — 18:27, Орлова — 19:57.
Физическое состояние группы до 15:45 было в пределах нормального и не вызывало никаких сомнений, иначе бы вместо того, чтобы вести наблюдения за животными и птицами, они отметили бы тревожные сигналы, что что-то не так.
Фактически группа поднялась на вершину гольца и ей оставалось только спуститься на лыжах по склону к зимовью Быркыхта, до которого всего 2 километра — это 25 минут нормальной ходьбы. Группа была обеспечена всем необходимым, теплыми вещами, едой, медикаментами.
Ухудшение здоровья наступило резко, явных признаков самоспасения или оказания помощи не обнаружено. Только Михаил Орлов сделал выброс вещей в качестве опознавательных ориентиров».
Кто виноват
На протяжении полугода продолжалось расследование этого дела, и 16 июня 1982 года следователь прокуратуры Кыринского района постановил прекратить уголовное дело за отсутствием в действиях администрации заповедника Сохондинский состава преступления:
«Пострадавшая группа была обеспечена администрацией заповедника необходимым походным снаряжением, продуктами питания, картами, компасом, биноклями, оружием, шла она по готовой лыжне и с маршрута не сбивалась. Случилось резкое ухудшение физического состояния потерпевших, повлекшее переохлаждение организма. Из-за отсутствия портативной радиостанции потерпевшие не смогли своевременно сообщить об этом первой маршрутной группе, которая находилась от них всего на расстоянии 15–20 километров и могла своевременно прийти на помощь».
Ответственными лицами за произошедший несчастный случай прокуратура признала должностных лиц главного управления охотхозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР, которые, несмотря на неоднократные заявки, не обеспечили заповедник техническими средствами связи. Именно после этого несчастного случая было предложено обеспечить работников полевых работ портативными радиостанциями для оперативной радиосвязи.
Разгадана ли загадка сегодня?
Спустя более чем
По его мнению, молодые люди были, как он сказал, «городские» и не могли вовремя сориентироваться в сложных погодных условиях:
— По прогнозу того дня примерно в 12 часов поднялся северный ветер, сам подъем на голец очень тяжелый — незаметно выматывает силы. По своему опыту могу сказать, что подъем в крутую гору даже легче, чем медленный, затяжной на пологую. Ребята просто не рассчитали силы и в какой-то момент впали в состояние, когда, как зомби, идешь шаг за шагом на автомате, теряя последние остатки сил. Когда они зашли на голец, поднялся ветер, перед спуском стояла пелена снега, они могли не увидеть, что лес совсем рядом. Поскольку кругом были отвесные скалы, они побоялись идти напрямую, поэтому старший — Михаил Орлов — пошел искать тропу и выкидывал вещи, отмечая свой путь. В какой-то момент Орлов потерял лыжи, а там снег по пояс, он выбился из сил и замерз. Как и его товарищи...