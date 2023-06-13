Впали в состояние зомби? На тайну перевала Дятлова, возможно, прольет свет гибель научной экспедиции в Забайкалье

28-летний Игорь Бахолдин был лесником Сохондинского лесничества. Жил на кордоне Ингода вместе с 27-летней супругой — Татьяной Тереховой. Та обещала своему маленькому сыну, что новогодние праздники они отметят вместе.



Все четверо были абсолютно здоровы, без каких-либо хронических заболеваний. На пути из пункта А в пункт Б группа пропала.



Из материалов уголовного дела: Сохондинский госзаповедник Главохоты РСФСР Кыринского района организован в 1973 году. Предприятие имеет семь радиостанций «Гроза», одна из которых находится на центральном диспетчерском пункте предприятия, а остальные расположены на кордонах. Утром 24 декабря Бахолдин послал радиосообщение на центральный диспетчерский пункт, что их группа выдвинулась на маршрут. Это было его последнее сообщение.

