Здание больницы вспыхнуло в Академгородке — фото пожара

Днем 4 июня в Новосибирске произошел пожар в здании больницы. Как сообщил телеграм-канал «Ненаучный городок», в городе загорелось здание Центральной клинической больницы на улице Пирогова. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия.
— На месте работают пожарные, — указано в сообщении.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Отметим, 4 июня в Новосибирске сгорел частный дом в Калининском районе. В пожаре пострадал владелец дома.