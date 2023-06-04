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Тема дняПожар в больнице в Академгородке
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Здание больницы вспыхнуло в Академгородке — фото пожара

Инцидент произошел на улице Пирогова

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В Новосибирске загорелось здание Центральной клинической больницы на улице Пирогова

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Днем 4 июня в Новосибирске произошел пожар в здании больницы. Как сообщил телеграм-канал «Ненаучный городок», в городе загорелось здание Центральной клинической больницы на улице Пирогова. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия.

По данным телеграм-канала, на месте работают пожарные

По данным телеграм-канала, на месте работают пожарные

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— На месте работают пожарные, — указано в сообщении.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Отметим, 4 июня в Новосибирске сгорел частный дом в Калининском районе. В пожаре пострадал владелец дома.

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