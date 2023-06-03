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Новосибирец с провалами в памяти ушел с дачи и не вернулся — пришлось вызывать подмогу

Ориентировка на мужчину была разослана всем патрульным силовикам

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Этот экипаж вневедомственной охраны наткнулся на мужчину при патрулировании. Его опознали по ориентировке

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В Новосибирске завершили поиски пропавшего мужчины с провалами в памяти, который ушел с дачи и не вернулся. Ориентировку на 85-летнего мужчину разослали патрулирующим город полицейским и росгвардейцам.

— Ориентировка с приметами была незамедлительно доведена до всех групп задержания, работающих на маршрутах патрулирования. Вскоре один из экипажей обратил внимание на мужчину, подходящего по приметам. Подойдя к гражданину и представившись, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выяснили, что перед ними разыскиваемый пенсионер, — рассказали 3 июня в региональном управлении Росгвардии.

Потерявшегося пенсионера доставили в отдел полиции, откуда его забрали родственники.

Ранее в Новосибирске нашли 9-летнего мальчика, который не вернулся из школы в пятницу. Срочный сбор волонтеров на поиски принес свои результаты.

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