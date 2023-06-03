Новосибирец с провалами в памяти ушел с дачи и не вернулся — пришлось вызывать подмогу

В Новосибирске завершили поиски пропавшего мужчины с провалами в памяти, который ушел с дачи и не вернулся. Ориентировку на
— Ориентировка с приметами была незамедлительно доведена до всех групп задержания, работающих на маршрутах патрулирования. Вскоре один из экипажей обратил внимание на мужчину, подходящего по приметам. Подойдя к гражданину и представившись, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выяснили, что перед ними разыскиваемый пенсионер, — рассказали 3 июня в региональном управлении Росгвардии.
Потерявшегося пенсионера доставили в отдел полиции, откуда его забрали родственники.
Ранее в Новосибирске нашли