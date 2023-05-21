Подростка на мопеде Yamaha сбили ночью — у мальчика не было прав

В Калининском районе Новосибирска вчера, 20 мая,
— В 22:24 водитель Lada Granta двигался по улице Гребенщикова со стороны улицы Мясниковой в сторону улицы Тюленина с левым поворотом во двор и в пути следования у дома 3 по улице Гребенщикова совершил столкновение с мопедом Yamaha под управлением несовершеннолетнего водителя, который двигался во встречном направлении, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.
У подростка не было водительского удостоверения. В результате ДТП
Ранее в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Видео момента аварии очевидцы опубликовали в Сети.