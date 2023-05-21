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Подростка на мопеде Yamaha сбили ночью — у мальчика не было прав

Водитель Lada Granta наехал на ребенка на улице Гребенщикова

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ДТП произошло поздно вечером

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В Калининском районе Новосибирска вчера, 20 мая, 38-летний водитель сбил 16-летнего подростка на мопеде. Мальчика госпитализировали.

— В 22:24 водитель Lada Granta двигался по улице Гребенщикова со стороны улицы Мясниковой в сторону улицы Тюленина с левым поворотом во двор и в пути следования у дома 3 по улице Гребенщикова совершил столкновение с мопедом Yamaha под управлением несовершеннолетнего водителя, который двигался во встречном направлении, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

У подростка не было водительского удостоверения. В результате ДТП 16-летнего водителя увезли в больницу, характер травм уточняется. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.

Ранее в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Видео момента аварии очевидцы опубликовали в Сети.

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