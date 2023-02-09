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Взрыв газа на Линейной

В МЧС объяснили, зачем обрушили пятый этаж подъезда после взрыва в доме на Линейной — что об этом думают эксперты

На одной чаше весов оказались жизни пострадавших, на другой — жизни спасателей

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Над сотрудниками МЧС «нависала» угроза

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Спасатели обрушили пятый этаж в доме № 39 по улице Линейной, где произошел взрыв, в целях безопасности поисково-спасательных работы. Об этом НГС сообщили в Главном управлении МЧС по Новосибирской области.

— Спасатели произвели обрушение нависающих конструкций верхнего этажа после обрушения подъезда в жилом доме Новосибирска с целью обеспечить безопасность проведения поисково-спасательных работ на месте происшествия, — сообщили в ведомстве.

Бывший сотрудник МЧС Дмитрий Чистяков в беседе с журналистом НГС пояснил, что в подобных ситуациях работами руководит человек, который берет на себя ответственность за жизни людей, возможно, находящихся под завалами, и за жизни спасателей, которые работают в опасных условиях.

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Обрушение этажа сняли на видео

Видео: пресс-служба МЧС по НСО

— В таких случаях регламентов нет и быть не может. Учитывается мнение не только руководителя аварийно-спасательных работ, но и мнения привлекаемых специалистов по строительству — инженеров, которые знают, как может повести себя уцелевшая конструкция, — отметил Чистяков.

По его словам, за «поведением» неустойчивых конструкций всегда наблюдают специалисты. Иногда на появившиеся трещины наклеивают полоски бумаги: если они начинают рваться, значит есть риск обрушения. Источник НГС в МЧС добавил, что нередко в таких случаях используется аппаратный комплекс «Струна» (применяется для анализа повреждений зданий и сооружений. — Прим. ред.). Также при разборе завалов за конструкциями здания сотрудники МЧС наблюдают в бинокли, с помощью дронов или из люльки коленчатого подъемника.

— Есть определенный порядок действий, но ситуации могут быть абсолютно разными. Даже малейшая деталь может повлиять на решение руководителя этих работ. Уверен в одном: всё, что там делается, делается исходя из ситуации, которая там сложилась, — заявил НГС председатель совета ветеранов пожарно-спасательной службы Новосибирской области Юрий Китаев.

Сейчас на месте трагедии спасатели продолжают разбор завалов.

Журналисты НГС продолжают следить за развитием событий и детально рассказывают о них в онлайн-трансляции.

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