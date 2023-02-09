В МЧС объяснили, зачем обрушили пятый этаж подъезда после взрыва в доме на Линейной — что об этом думают эксперты

По его словам, за «поведением» неустойчивых конструкций всегда наблюдают специалисты. Иногда на появившиеся трещины наклеивают полоски бумаги: если они начинают рваться, значит есть риск обрушения. Источник НГС в МЧС добавил, что нередко в таких случаях используется аппаратный комплекс «Струна» (применяется для анализа повреждений зданий и сооружений. — Прим. ред.). Также при разборе завалов за конструкциями здания сотрудники МЧС наблюдают в бинокли, с помощью дронов или из люльки коленчатого подъемника.

