«Если бы не Варя, они бы сгорели»: как четырехлетняя девочка спасла соседей от пожара

Ночью Варя неожиданно проснулась и побежала к окошку — девчушка, наверное, очень ждала Деда Мороза. Волшебника с подарками она не увидела — лишь странные огоньки, похожие на огонь, в соседнем дворе.



— Она побежала к папе и начала его будить, — рассказывает мама Вари Татьяна. — Говорит, что на улице огоньки яркие светятся. Папа ей сказал, что это, может, гирлянда на соседних домах, а она стала спорить. Сказала отцу, что огни на костер походят. Муж посмотрел, а там огонь полыхает — у соседей горит пристрой к дому. Он выбежал почти раздетый, начал бабушек будить, потом побежал в пожарную часть, она недалеко от дома.

