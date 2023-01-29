«Если бы не Варя, они бы сгорели»: как четырехлетняя девочка спасла соседей от пожара

Варе Аракчеевой из села Байдары Курганской области всего четыре года. Для жителей небольшого зауральского поселка эта кроха — настоящий герой. Перед самым Новым годом благодаря девочке удалось избежать трагедии. В огне могли сгореть пожилые мать с дочерью, огонь подошел близко к их дому, но Варя вовремя позвала на помощь. Подробности — в материале наших курганских коллег из 45.RU.
Пожар у соседей семьи Аракчеевых случился ночью 31 декабря, когда Варя с родителями уже давно спала. Спали и соседи напротив — две пожилые женщины.
Ночью Варя неожиданно проснулась и побежала к окошку — девчушка, наверное, очень ждала Деда Мороза. Волшебника с подарками она не увидела — лишь странные огоньки, похожие на огонь, в соседнем дворе.
— Она побежала к папе и начала его будить, — рассказывает мама Вари Татьяна. — Говорит, что на улице огоньки яркие светятся. Папа ей сказал, что это, может, гирлянда на соседних домах, а она стала спорить. Сказала отцу, что огни на костер походят. Муж посмотрел, а там огонь полыхает — у соседей горит пристрой к дому. Он выбежал почти раздетый, начал бабушек будить, потом побежал в пожарную часть, она недалеко от дома.
Пожилые женщины выбежали на улицу. К дому в это время уже подъехали пожарные. Огонь потушили за час. Испуганная Варя всё это время смотрела в окно.
— Если бы не Варя, то они бы сгорели. У бабушек вроде инвалидность есть. Они даже дыма не чувствовали, точно не проснулись бы. Они, когда вышли на улицу, в каком-то шоке были и переживали не за то, что могли сгореть, а что у них пожарные дрова водой заливали, — говорит Татьяна.
Варя с родителями после того, как пожарные уехали, смогла уснуть только к утру.
— Соседи утром торт нам принесли и конфеты, на другой день варенье с компотом. Все Варе спасибо говорили, хвалили ее. Я дочкой тоже горжусь, молодец — звездочка наша, — хвалит дочурку Татьяна.
Спасатели тоже решили поблагодарить Варю за ее поступок и подарили ей сладкий подарок и набор для творчества. Родителям девочки глава МЧС по Курганской области генерал-майор Юрий Землянский подписал благодарственное письмо за достойное воспитание дочери, благодаря действиям которой удалось избежать большого материального ущерба и гибели людей.
Награду вместе с подарками накануне вручил Варе и ее родителям начальник