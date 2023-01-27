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Пьяный водитель «Тойоты» без прав выехал на встречку и столкнулся с «Хондой» в Ленинском районе

Женщину-водителя «Хонды» увезли в больницу

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На водителя Toyota Carib завели протокол о вождении в нетрезвом виде

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Утром 27 января в Ленинском районе произошло ДТП, пострадала женщина. На одного из водителей составили протокол за пьяное вождение.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, авария случилась в 08:10. 23-летний мужчина без водительских прав за рулем Toyota Sprinter Carib ехал по Клубной со 2-й Станционной. Напротив дома на 2-й Станционной, 44 он выехал на встречную полосу.

— Совершил столкновение с автомобилем Honda Civic под управлением водителя — женщины 1991 года рождения, которая двигалась во встречном направлении, — сообщили в ГАИ.

В результате женщину с различными травмами увезли в больницу.

На водителя Toyota Carib составили протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения либо передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

В среду в микрорайоне Пашино в Новосибирске перевернулся седан, брендированный логотипом «Делимобиля».

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