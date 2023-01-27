Пьяный водитель «Тойоты» без прав выехал на встречку и столкнулся с «Хондой» в Ленинском районе

На водителя Toyota Carib составили протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения либо передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

В среду в микрорайоне Пашино в Новосибирске перевернулся седан, брендированный логотипом «Делимобиля».

