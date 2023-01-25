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Каршеринговый автомобиль перевернулся в Пашино — видео с места ДТП

Машина вылетела на обочину

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Машина перевернулась около 10:00

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Утром 25 января в микрорайоне Пашино в Новосибирске перевернулся седан, брендированный логотипом «Делимобиля».

Об инциденте сообщил подписчик группы «АСТ-54» во «ВКонтакте». Судя по кадрам с места, он проезжал мимо перевернувшегося автомобиля в 11:17. На месте работали сотрудники ГИБДД.

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В аварии никто не пострадал

Видео: «АСТ-54» / Vk.com

— Данное ДТП произошло на улице Укромная, 2 в 10:00. Без пострадавших, оформлено с материальным ущербом, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

НГС также направил запрос в пресс-службу сервиса каршеринга «Делимобиль», чтобы узнать детали происшествия.

Ранее на улице Большевистской каршеринговый автомобиль улетел в кювет у остановки «Храм Михаила Архангела». Машина получила серьезные повреждения.

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