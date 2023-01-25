Каршеринговый автомобиль перевернулся в Пашино — видео с места ДТП

Утром 25 января в микрорайоне Пашино в Новосибирске перевернулся седан, брендированный логотипом «Делимобиля».
Об инциденте сообщил подписчик группы «АСТ-54» во «ВКонтакте». Судя по кадрам с места, он проезжал мимо перевернувшегося автомобиля в 11:17. На месте работали сотрудники ГИБДД.
— Данное ДТП произошло на улице Укромная, 2 в 10:00. Без пострадавших, оформлено с материальным ущербом, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.
НГС также направил запрос в пресс-службу сервиса каршеринга «Делимобиль», чтобы узнать детали происшествия.
Ранее на улице Большевистской каршеринговый автомобиль улетел в кювет у остановки «Храм Михаила Архангела». Машина получила серьезные повреждения.