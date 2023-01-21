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Гараж с двумя автомобилями вспыхнул в Новосибирске: видео с места ЧП

Пожар произошел на улице Титова

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Информация о пострадавших уточняется

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В Ленинском районе Новосибирска вечером 21 января загорелся гараж, пристроенный к частному дому. Видео с места ЧП опубликовали очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, огонь вспыхнул в гараже на улице Титова. Внутри помещения находились два автомобиля: седан Toyota Camry и внедорожник Toyota Land Cruiser.

Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием. В ведомстве отметили, что уточняют информацию.

Ранее в строящемся пятизвездочном отеле в Манжероке произошел пожар. В цокольном этаже вспыхнул утеплитель.

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НовосибирскГаражПожар
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