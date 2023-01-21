Гараж с двумя автомобилями вспыхнул в Новосибирске: видео с места ЧП

В Ленинском районе Новосибирска вечером 21 января загорелся гараж, пристроенный к частному дому. Видео с места ЧП опубликовали очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
По словам автора поста, огонь вспыхнул в гараже на улице Титова. Внутри помещения находились два автомобиля: седан Toyota Camry и внедорожник Toyota Land Cruiser.
Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием. В ведомстве отметили, что уточняют информацию.
Ранее в строящемся пятизвездочном отеле в Манжероке произошел пожар. В цокольном этаже вспыхнул утеплитель.