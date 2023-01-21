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«После школы ушла в неизвестном направлении»: в Новосибирске разыскивают 13-летнюю девочку из Бурятии

Местонахождение девочки неизвестно с 17 января

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Ранее ребенок не пропадал

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13-летнюю Веронику Максимову, пропавшую в селе Сотниково Республики Бурятия, разыскивают в Новосибирске. Местонахождение девочки неизвестно с 17 января.

— В день пропажи девочка вышла из школы после занятий и ушла в неизвестном направлении. Ранее ребенок не пропадал. У нее с собой был телефон, но на связь она не выходит с дня пропажи, — рассказала НГС инфорг поискового отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии Валентина Луговская.

Приметы Вероники: рост 162 сантиметра, нормального телосложения. Волосы русые с вплетенными афрокосами голубого цвета, глаза голубые. В день пропажи была одета в черную куртку, синие брюки и белую шапку. С собой у девочки был черно-серый школьный рюкзак. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или 8 800 700-54-52.

Напомним, в Новосибирске продолжаются поиски 18-летнего студента НГТУ, который пропал 11 января.

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