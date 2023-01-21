«После школы ушла в неизвестном направлении»: в Новосибирске разыскивают 13-летнюю девочку из Бурятии

13-летнюю Веронику Максимову, пропавшую в селе Сотниково Республики Бурятия, разыскивают в Новосибирске. Местонахождение девочки неизвестно с 17 января.
— В день пропажи девочка вышла из школы после занятий и ушла в неизвестном направлении. Ранее ребенок не пропадал. У нее с собой был телефон, но на связь она не выходит с дня пропажи, — рассказала НГС инфорг поискового отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии Валентина Луговская.
Приметы Вероники: рост 162 сантиметра, нормального телосложения. Волосы русые с вплетенными афрокосами голубого цвета, глаза голубые. В день пропажи была одета в черную куртку, синие брюки и белую шапку. С собой у девочки был черно-серый школьный рюкзак. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или
Напомним, в Новосибирске продолжаются поиски 18-летнего студента НГТУ, который пропал 11 января.