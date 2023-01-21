Полиция проверяет сообщение о новосибирце, который заманивал детей к себе домой

В Новосибирске полиция проверяет сообщение о подозрительном мужчине, который заманивал детей к себе домой. Информация о нем появилась в группе «Подслушано Калининский | Новосибирск» во «ВКонтакте».
— Заявлений от граждан по данному факту в полицию не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, проверяется, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД.
Как написал автор поста в группе, неизвестный мужчина, которому на вид 30–40 лет, предлагал показать детям котенка, который находится у него дома. Подозрительного сибиряка заметили в Калининском районе.
Ранее в Новосибирске объявили в розыск мужчину, которого подозревают в педофилии.