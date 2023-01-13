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СК возбудил уголовное дело из-за смерти пенсионерки после падения на скользком тротуаре

Женщина раскроила череп, поскользнувшись во дворе многоквартирного дома

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Женщина скончалась спустя несколько месяцев после инцидента

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В Новосибирске после публикации НГС следователи возбудили уголовное дело из-за смерти женщины после падения на гололеде.

— По предварительным данным, в апреле 2021 года пожилая женщина поскользнулась и упала на пешеходной дорожке во дворе многоквартирного дома в Калининском районе и была госпитализирована в медицинское учреждение. После прохождения лечения в июле 2021 года она скончалась, — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей). Во время расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия.

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