СК возбудил уголовное дело из-за смерти пенсионерки после падения на скользком тротуаре

В Новосибирске после публикации НГС следователи возбудили уголовное дело из-за смерти женщины после падения на гололеде.
— По предварительным данным, в апреле 2021 года пожилая женщина поскользнулась и упала на пешеходной дорожке во дворе многоквартирного дома в Калининском районе и была госпитализирована в медицинское учреждение. После прохождения лечения в июле 2021 года она скончалась, — сообщили в пресс-службе регионального СК.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей). Во время расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия.