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Новосибирец спилил елку к Новому году во дворе многоэтажки

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения

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По словам автора поста, елку растили 10 лет

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В ночь с 29 на 30 декабря в Заельцовском районе Новосибирска неизвестный мужчина спилил и унес в неизвестном направлении елку, которая росла около многоквартирного дома. Видео инцидента жители многоэтажки опубликовали в Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»

— Мы эти елочки растили 10 лет! Дети приходят гулять, местные приходят любуются! А это *** явно за бутылку продаст! На улице Байдукова, — написала автор поста.

Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием. В ведомстве сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.

Ранее с незаконных базаров в Новосибирске увезли больше сотни елок.

ЕлкаНовосибирскСпилил деревья
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