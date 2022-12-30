Новосибирец спилил елку к Новому году во дворе многоэтажки

В ночь с 29 на 30 декабря в Заельцовском районе Новосибирска неизвестный мужчина спилил и унес в неизвестном направлении елку, которая росла около многоквартирного дома. Видео инцидента жители многоэтажки опубликовали в Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».
— Мы эти елочки растили 10 лет! Дети приходят гулять, местные приходят любуются! А это *** явно за бутылку продаст! На улице Байдукова, — написала автор поста.
Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием. В ведомстве сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.
Ранее с незаконных базаров в Новосибирске увезли больше сотни елок.