«Должен был забрать ребенка с кружка, но пропал»: в Новосибирске пропал 57-летний мужчина

В Ленинском районе Новосибирска пропал 57-летний Владимир Кузнецов. Местонахождение мужчины неизвестно с 20 декабря.
— Вечером 20 декабря он должен был забрать ребенка из подготовительного кружка. Так как он опоздал, ребенка забрала соседка. После он зашел в ТЦ «Искра» на Станиславского, 40/1, а когда вышел из торгового центра, ушел в неизвестном направлении, — рассказала НГС родственница мужчины Маргарита Карелина.
Приметы Владимира: рост — 176 сантиметров, крупного телосложение. Волосы темно-русые, глаза карие, носит усы. В день пропажи был одет в черную куртку, черную вязаную шапку, синие джинсы.
Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием.
— Сотрудниками отдела полиции № 7 «Ленинский» по Новосибирску разыскивается без вести пропавший гражданин 1965 года рождения, который 20 декабря ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестно. Заявление о пропажи мужчины подали родственники, — пояснили в ведомстве.
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Ранее в Новосибирске пропала 57-летняя Галина Гасс. Женщина ушла из дома в Железнодорожном районе 10 декабря.