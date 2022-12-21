«Должен был забрать ребенка с кружка, но пропал»: в Новосибирске пропал 57-летний мужчина

В Ленинском районе Новосибирска пропал 57-летний Владимир Кузнецов. Местонахождение мужчины неизвестно с 20 декабря.



— Вечером 20 декабря он должен был забрать ребенка из подготовительного кружка. Так как он опоздал, ребенка забрала соседка. После он зашел в ТЦ «Искра» на Станиславского, 40/1, а когда вышел из торгового центра, ушел в неизвестном направлении, — рассказала НГС родственница мужчины Маргарита Карелина.

