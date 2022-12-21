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Переходила дорогу в неположенном месте — сибирячка погибла под колесами Тoyota на Первомайке

Авария произошла на улице Героев Революции

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Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода

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Днем 21 декабря в Первомайском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла на улице Героев революции.

— 24-летний водитель, управляя автомобилем Тoyota, двигался по улице Героев Революции в сторону улицы Баумана. В пути следования напротив дома № 72 по улице Героев Революции совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП пенсионерка погибла. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее Nissan Qashqai сбил женщину на пешеходном переходе. Момент аварии попал на видео.

АварияПогибла пенсионеркаСмертельное ДТП
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