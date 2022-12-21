Переходила дорогу в неположенном месте — сибирячка погибла под колесами Тoyota на Первомайке

Днем 21 декабря в Первомайском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла на улице Героев революции.
— 24-летний водитель, управляя автомобилем Тoyota, двигался по улице Героев Революции в сторону улицы Баумана. В пути следования напротив дома
В результате ДТП пенсионерка погибла. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее Nissan Qashqai сбил женщину на пешеходном переходе. Момент аварии попал на видео.