«Отряхнулась и пошла дальше»: Nissan Qashqai сбил женщину на пешеходном переходе — момент аварии попал на видео

В Новосибирске 20 декабря водитель кроссовера Nissan Qashqai сбил женщину на улице Титова. Видео момента аварии очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Водитель не остановился перед пешеходным, хотя в соседнем ряду стоит автомобиль, а пешеход не убедилась в безопасности перехода, — написали пользователи.
По словам очевидцев, после ДТП женщина встала, отряхнулась и пошла дальше по своим делам.
Журналист НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием. На момент публикации ответ не пришел.
Ранее в Новосибирске автомобиль Toyota Corolla Fielder сбил