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«Отряхнулась и пошла дальше»: Nissan Qashqai сбил женщину на пешеходном переходе — момент аварии попал на видео

По словам очевидцев, после аварии женщина ушла по своим делам

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Авария произошла на улице Титова

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В Новосибирске 20 декабря водитель кроссовера Nissan Qashqai сбил женщину на улице Титова. Видео момента аварии очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Водитель не остановился перед пешеходным, хотя в соседнем ряду стоит автомобиль, а пешеход не убедилась в безопасности перехода, — написали пользователи.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

По словам очевидцев, после ДТП женщина встала, отряхнулась и пошла дальше по своим делам.

Журналист НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием. На момент публикации ответ не пришел.

Ранее в Новосибирске автомобиль Toyota Corolla Fielder сбил 16-летнего подростка. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла в Калининском районе, на улице Ипподромской.

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