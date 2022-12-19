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Гололед и дымка: кроссовер въехал в ограждение Бугринского моста

ДТП произошло рано утром

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На дорогах утром в понедельник была плохая видимость

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В Новосибирске 19 декабря в 7 утра водитель врезался в ограждение Бугринского моста.

По информации паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», водитель кроссовера не справился с управлением. На момент публикации ГИБДД не прокомментировала аварию.

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На дороге гололедица

Видео: АСТ-54

Как предупреждают на сайте Западно-Сибирского метеоцентра, сегодня в городе гололедица.

— 19 декабря в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Утром местами изморозь. Ветер юго-западный, 6–11 м/с. Температура воздуха -15... -17 °С. На дорогах гололедица. Днем местами наблюдалось ухудшение видимости в дыме, дымке до 1–2 километра, — предупредили на сайте метеоцентра.

В Новосибирске 16 декабря на проспекте Карла Маркса внедорожник врезался в кроссовер. Из-за ДТП образовалась пробка.

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