Гололед и дымка: кроссовер въехал в ограждение Бугринского моста

В Новосибирске 19 декабря в 7 утра водитель врезался в ограждение Бугринского моста.
По информации паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», водитель кроссовера не справился с управлением. На момент публикации ГИБДД не прокомментировала аварию.
Как предупреждают на сайте Западно-Сибирского метеоцентра, сегодня в городе гололедица.
— 19 декабря в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Утром местами изморозь. Ветер юго-западный,
В Новосибирске 16 декабря на проспекте Карла Маркса внедорожник врезался в кроссовер. Из-за ДТП образовалась пробка.