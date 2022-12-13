Сибирячку напугал мужчина с пистолетом в центре Новосибирска

Жительницу Новосибирска напугал мужчина, у которого в руках был предмет, похожий на пистолет. Подозрительный прохожий попал на камеру видеорегистратора. Неприятной историей у себя в соцсетях поделилась читательница НГС Екатерина.
По словам Екатерины, 11 декабря на Коммунистической, 35 она сидела в машине и ждала мужа и сына из барбершопа.
— И тут этот персонаж... С пистолетом. Всё это выглядело как какое-то представление, и я не поверила, что в руках оружие настоящее. Но, когда он подошел ко мне, одной рукой показывал опустить стекло, второй приложил палец ко рту типа «тихо», стало очень не по себе, — написала в посте сибирячка.
После этого она повернулась к мужчине спиной и «боялась пошевелиться». После этого мужчина какое-то время якобы разговаривал по телефону, а потом, «размахивая пистолетом», ушел в сторону Советской.
Девушка сообщила о происшествии в полицию, но экипажа дождаться не смогла.
— Через 30 минут позвонила еще раз, чтобы узнать — приедут или нет. В ответ: «Ждите». Мы уехали, так и не дождавшись, так как были дела, — рассказала девушка.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области за комментарием, там сообщили, что информацию уточняют.
Весной 2021 года в Кировском районе местный житель из окна своей квартиры угрожал прохожим подросткам пистолетом. Тогда юрист Константин Зиновьев объяснил, что наказание для такого нарушителя зависит от нескольких факторов: от вида оружия, законности владения пистолетом и от того, восприняли ли очевидцы происходящее как угрозу жизни и здоровью.