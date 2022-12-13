Сибирячку напугал мужчина с пистолетом в центре Новосибирска

По словам Екатерины, 11 декабря на Коммунистической, 35 она сидела в машине и ждала мужа и сына из барбершопа.

— И тут этот персонаж... С пистолетом. Всё это выглядело как какое-то представление, и я не поверила, что в руках оружие настоящее. Но, когда он подошел ко мне, одной рукой показывал опустить стекло, второй приложил палец ко рту типа «тихо», стало очень не по себе, — написала в посте сибирячка.