«Сообщал о виновности родственника в совершении ДТП»: полиция задержала участника мошеннической схемы — им оказался новосибирец

В Мурманской области полиция задержала 29-летнего жителя Новосибирска по подозрению в мошенничестве. Как сообщается на сайте «МВД-Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону, сибиряк стал участником мошеннической схемы «ваш родственник попал в ДТП».

По данным ведомства, сибиряк обманул восьмерых жительниц Мурманска в возрасте от 77 до 90 лет.