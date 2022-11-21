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«Сообщал о виновности родственника в совершении ДТП»: полиция задержала участника мошеннической схемы — им оказался новосибирец

В отношении сибиряка возбуждено восемь уголовных дел

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Потерпевшие лишились более 2,5 миллиона рублей

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В Мурманской области полиция задержала 29-летнего жителя Новосибирска по подозрению в мошенничестве. Как сообщается на сайте «МВД-Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону, сибиряк стал участником мошеннической схемы «ваш родственник попал в ДТП».

По данным ведомства, сибиряк обманул восьмерых жительниц Мурманска в возрасте от 77 до 90 лет.

— Каждая из потерпевших рассказала полицейским, что ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщал о якобы виновности их родственника в совершении дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что неизвестный требовал передать деньги для урегулирования конфликта с ДТП и избежания уголовной ответственности, суммы варьировались от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Женщины соглашались помочь родственнику и передавали денежные средства курьеру.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, всего потерпевшие лишились более 2,5 миллиона рублей. Полиция задержала одного из участников мошеннической схемы.

— Им оказался безработный ранее судимый 29-летний мужчина, проживающий в городе Новосибирске. Злоумышленник, выполняя роль посыльного, специально прибыл в Мурманскую область для занятия противоправной деятельностью, — уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбудили восемь уголовных дел по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сибиряк задержан.

Отметим, в октябре в Магнитогорске задержали новосибирца за мошенничество по схеме «ваш родственник попал в ДТП». По версии следствия, подозреваемый забрал 200 тысяч рублей у 80-летней женщины.

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