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В Красноярском крае автобус вылетел в кювет и перевернулся — пострадали 14 пассажиров

Авария случилась на заснеженной трассе в Богучанском районе

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Автобус лег на бок после ДТП

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В Красноярском крае опрокинулся пассажирский автобус. Авария случилась 21 ноября на 333-м километре трассы Канск — Абан — Богучаны около 10 часов.

Как уточнили в МЧС, автобус ПАЗ ехал из поселка Таежного в Богучаны. Водитель попытался обогнать «Шевроле-Ниву», которая поворачивала налево. Но мужчина не справился с управлением на заснеженной трассе. Автобус вылетел в кювет и опрокинулся на бок.

В автобусе ехали 36 пассажиров. В ГИБДД сообщили, что девять человек получили травмы и обратились за помощью к врачам. В Минздраве края NGS24.RU уточнили, что в Богучанскую районную больницу попали 14 человек. У всех пострадавших состояние средней тяжести. Погибших нет, оставшихся пассажиров пересадили на другой автобус.

17 ноября на трассе в Новосибирской области грузовик придавил хэтчбек «Киа-Сид» и перегородил дорогу — в аварии пострадали два человека.

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