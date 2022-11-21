В Красноярском крае автобус вылетел в кювет и перевернулся — пострадали 14 пассажиров

В Красноярском крае опрокинулся пассажирский автобус. Авария случилась 21 ноября на
Как уточнили в МЧС, автобус ПАЗ ехал из поселка Таежного в Богучаны. Водитель попытался обогнать «Шевроле-Ниву», которая поворачивала налево. Но мужчина не справился с управлением на заснеженной трассе. Автобус вылетел в кювет и опрокинулся на бок.
В автобусе ехали 36 пассажиров. В ГИБДД сообщили, что девять человек получили травмы и обратились за помощью к врачам. В Минздраве края NGS24.RU уточнили, что в Богучанскую районную больницу попали 14 человек. У всех пострадавших состояние средней тяжести. Погибших нет, оставшихся пассажиров пересадили на другой автобус.
17 ноября на трассе в Новосибирской области грузовик придавил хэтчбек «Киа-Сид» и перегородил дорогу — в аварии пострадали два человека.