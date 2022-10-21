20idei
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 2/10
usd 61.50
eur 60.44
Тема дняУстановят бюст герою
Все новости
Все новости

Мужчина с травматическим пистолетом попался на границе НСО с Казахстаном

Нарушителя не выпустили за границу

1 882
ds

Мужчина оказался не первым, у кого изъяли оружие на границе

Поделиться

На границе с Казахстаном сотрудники пограничного управления ФСБ России изъяли у гражданина России травматический пистолет ПБ-4–1 («Оса») и патроны к нему. Инцидент произошел на автомобильном пропускном пункте «Павловка».

— Обнаружены и изъяты: травматический пистолет ПБ-4–1 («Оса») и патроны к нему. Раннее сотрудниками пограничного управления в багажных отделениях других автомобилей также были обнаружены патроны к охотничьему оружию 12-го калибра и пневматическая винтовка МР-512, — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по НСО.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Выезд за границу ему ограничили.

Ранее правоохранители изъяли у новосибирца арсенал оружия и патронов. Мужчина незаконно хранил и сбывал оружие.

Оружие
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2