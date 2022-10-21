Мужчина с травматическим пистолетом попался на границе НСО с Казахстаном
Нарушителя не выпустили за границу
На границе с Казахстаном сотрудники пограничного управления ФСБ России изъяли у гражданина России травматический пистолет ПБ-4–1 («Оса») и патроны к нему. Инцидент произошел на автомобильном пропускном пункте «Павловка».
— Обнаружены и изъяты: травматический пистолет ПБ-4–1 («Оса») и патроны к нему. Раннее сотрудниками пограничного управления в багажных отделениях других автомобилей также были обнаружены патроны к охотничьему оружию
Нарушителя привлекли к административной ответственности. Выезд за границу ему ограничили.
Ранее правоохранители изъяли у новосибирца арсенал оружия и патронов. Мужчина незаконно хранил и сбывал оружие.