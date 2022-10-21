Виновника ДТП заставят заплатить за работу скорой — он должен миллион новосибирским медикам

Водителя заставят выплатить свыше одного миллиона за работу скорой помощи во время мартовского ДТП в Новосибирской области. Во время происшествия, чтобы эвакуировать одного из пострадавших, врачам пришлось задействовать самолет санавиации.

Массовое ДТП произошло ранним утром 10 марта. В пресс-службе ГУ МВД по НСО рассказывали, что водитель минивэна «Тойота-Эстима» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, после чего участниками аварии стали еще два грузовика. В результате происшествия погиб пассажир минивэна, еще шесть человек оказались в больнице.

