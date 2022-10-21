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Тема дняВиновника ДТП заставят заплатить за работу скорой
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Виновника ДТП заставят заплатить за работу скорой — он должен миллион новосибирским медикам

Эти деньги пойдут на оплату санавиации

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Более миллиона рублей взыскал суд с виновника ДТП за эвакуацию пострадавшего с места аварии в Новосибирской области

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Водителя заставят выплатить свыше одного миллиона за работу скорой помощи во время мартовского ДТП в Новосибирской области. Во время происшествия, чтобы эвакуировать одного из пострадавших, врачам пришлось задействовать самолет санавиации.

Массовое ДТП произошло ранним утром 10 марта. В пресс-службе ГУ МВД по НСО рассказывали, что водитель минивэна «Тойота-Эстима» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, после чего участниками аварии стали еще два грузовика. В результате происшествия погиб пассажир минивэна, еще шесть человек оказались в больнице.

Суд установил, что ответчик устроил аварию при совершении обгона. Сегодня, 21 октября, прокуратура Новосибирской области уточнила, что санитарно-авиационная эвакуация потребовалась водителю одного из грузовиков. Стоимость эвакуации оценили в сумму свыше 1,1 миллиона рублей.

— Эти расходы ответчиком в добровольном порядке не возмещены, что послужило основанием для предъявления прокурором иска, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Иск подала Барабинская межрайонная прокуратура в интересах новосибирской «Станции скорой медицинской помощи», заявление рассмотрел Ленинский районный суд Барнаула. Суд признал обоснованными требования прокуратуры и удовлетворил их. Судебное решение не вступило в законную силу.

В середине октября в Кемеровской области мужчина отсудил у двух новосибирских фирм четверть миллиона за навязанные услуги при покупке автомобиля. Одна из компаний может быть связана с новосибирским миллиардером Игорем Кимом.

СанавиацияСкорая помощь
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