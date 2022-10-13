«Планировала поехать на дачу»: пенсионерку с возможной потерей памяти ищут в Новосибирске
Волонтеры проверили все больницы
В Дзержинском районе Новосибирска пропала
— Бабушка проживает одна. Утром накануне пропажи навещали родные, она была дома. Пенсионера говорила, что планирует поехать на дачу. Позже стало ясно, что ни дома, ни на даче ее нет. В больницах также не найдена, местонахождение остается неизвестно, — рассказала NGS.RU руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы Тамары: рост — 150 см, нормального телосложения. Волосы седые, до плеч, глаза карие. Предположительно была одета в джинсовую ветровку с капюшоном, черные брюки и черные ботинки. С собой могла быть сумка-тележка цвета хаки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 700-54-52.
Напомним, что в Новосибирске продолжаются поиски