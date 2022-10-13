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«Планировала поехать на дачу»: пенсионерку с возможной потерей памяти ищут в Новосибирске

Волонтеры проверили все больницы

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Женщина жила одна

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В Дзержинском районе Новосибирска пропала 82-летняя Тамара Лисунова. Местонахождение пенсионерки неизвестно с 12 октября.

— Бабушка проживает одна. Утром накануне пропажи навещали родные, она была дома. Пенсионера говорила, что планирует поехать на дачу. Позже стало ясно, что ни дома, ни на даче ее нет. В больницах также не найдена, местонахождение остается неизвестно, — рассказала NGS.RU руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы Тамары: рост — 150 см, нормального телосложения. Волосы седые, до плеч, глаза карие. Предположительно была одета в джинсовую ветровку с капюшоном, черные брюки и черные ботинки. С собой могла быть сумка-тележка цвета хаки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 700-54-52.

Напомним, что в Новосибирске продолжаются поиски 16-летнего Романа Елфимова. Молодой человек пропал 12 октября в Советском районе.

Пропала старушка
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