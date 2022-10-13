«Планировала поехать на дачу»: пенсионерку с возможной потерей памяти ищут в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска пропала 82-летняя Тамара Лисунова. Местонахождение пенсионерки неизвестно с 12 октября.



— Бабушка проживает одна. Утром накануне пропажи навещали родные, она была дома. Пенсионера говорила, что планирует поехать на дачу. Позже стало ясно, что ни дома, ни на даче ее нет. В больницах также не найдена, местонахождение остается неизвестно, — рассказала NGS.RU руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

