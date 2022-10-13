«Подобное было год назад»: эксперт — о землетрясении в Новосибирской области
Сильным землетрясением считаются толчки магнитудой от
Землетрясение в Купинском районе Новосибирской области, случившееся 11 октября, нельзя было спрогнозировать заранее. Об этом НГС рассказал специалист Геофизической службы РАН Александр Еманов.
— Прогноз землетрясений не делается. Чтобы составить прогноз, нужно изучать все мелкие толчки и уже на их основе делать прогноз крупных землетрясений. В Новосибирской области это не изучается, — отметил ученый.
По его словам, за всё время, что сейсмологи регистрируют толчки, самое сильное землетрясение произошло в прошлом году. Оно достигало магнитуды 4,9 и случилось в 300 километрах от Новосибирска.
В этот раз магнитуда достигла 4,8 балла. Никто не пострадал. Жители почувствовали подземные толчки.
Отметим, что одно из последних землетрясений зафиксировали в Искитимском районе в начале января. Его магнитуда достигала 3,1.