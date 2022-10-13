«Подобное было год назад»: эксперт — о землетрясении в Новосибирской области

Землетрясение в Купинском районе Новосибирской области, случившееся 11 октября, нельзя было спрогнозировать заранее. Об этом НГС рассказал специалист Геофизической службы РАН Александр Еманов.

— Прогноз землетрясений не делается. Чтобы составить прогноз, нужно изучать все мелкие толчки и уже на их основе делать прогноз крупных землетрясений. В Новосибирской области это не изучается, — отметил ученый.