Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных в зоне специальной военной операции
Семьям призванных на службу мужчин пообещали оказать помощь от правительства
Пятеро призванных из запаса мужчин погибли в зоне специальной военной операции, сообщает 74.RU. Это первое официальное сообщение о погибших мобилизованных с начала частичной мобилизации, указ о которой был подписан Владимиром Путиным
— К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования, — сообщили 74.RU в пресс-службе губернатора и правительства Челябинской области. — Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов. В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по одному миллиону рублей. Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки. Будет оказана психологическая и любая другая нужная помощь.
Говоря о федеральных выплатах, власти имеют в виду страховку и дополнительную компенсацию, которую изначально назначали профессиональным военным в случае ранения и их семьям в случае гибели военнослужащего, а после начала мобилизации распространили на всех участников спецоперации. Подробнее о выплатах мы рассказывали в этом материале.
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Ранее официальных сообщений о гибели в зоне спецоперации тех, кого призвали по мобилизации, не публиковалось — слухи появлялись, но подтверждения от властей не было. Однако из регионов поступали сообщения о смертях мобилизованных, которые даже не доехали до СВО, — мужчины скончались в пунктах сбора или после возвращения из них. В той же Челябинской области сейчас с таким случаем разбираются следователи.