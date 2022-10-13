Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных в зоне специальной военной операции

Ранее официальных сообщений о гибели в зоне спецоперации тех, кого призвали по мобилизации, не публиковалось — слухи появлялись, но подтверждения от властей не было. Однако из регионов поступали сообщения о смертях мобилизованных, которые даже не доехали до СВО, — мужчины скончались в пунктах сбора или после возвращения из них. В той же Челябинской области сейчас с таким случаем разбираются следователи.