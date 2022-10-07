Вторые сутки волонтеры ищут пропавшего под Новосибирском
73-летнего мужчину — у него проблемы с памятью
Юлий Макашев ушел из дома
Волонтеры «ЛизаАлерт» второй день ищут пропавшего
— Мужчина вообще житель Кольцово, но какое-то время жил на даче. Бывали ситуации, что, когда с дачи вышел, забыл и уехал домой. Сейчас мы надеемся, что вышел из дома на дачу, но, к сожалению, пока на даче его не нашли. Проблемы с памятью появились в этом году, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Рост Юлия Дмитриевича — 172 сантиметра, телосложение нормальное, глаза серые, волосы черные с проседью. Был одет в коричневую дубленку, камуфляжные штаны и серую вязаную шапку.
В Новосибирской области в селе Медведск в Черепановском районе пропала