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Вторые сутки волонтеры ищут пропавшего под Новосибирском 73-летнего мужчину — у него проблемы с памятью

Юлий Макашев ушел из дома 6 октября

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Юлий Макашев имеет проблемы с памятью

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Волонтеры «ЛизаАлерт» второй день ищут пропавшего 73-летнего Юлия Дмитриевича Макашева, который вышел из дома 6 октября и не вернулся. Поиски идут в том числе в лесу. Волонтерам помогают родные и близкие пропавшего.

— Мужчина вообще житель Кольцово, но какое-то время жил на даче. Бывали ситуации, что, когда с дачи вышел, забыл и уехал домой. Сейчас мы надеемся, что вышел из дома на дачу, но, к сожалению, пока на даче его не нашли. Проблемы с памятью появились в этом году, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Рост Юлия Дмитриевича — 172 сантиметра, телосложение нормальное, глаза серые, волосы черные с проседью. Был одет в коричневую дубленку, камуфляжные штаны и серую вязаную шапку.

В Новосибирской области в селе Медведск в Черепановском районе пропала 43-летняя Ольга Вершинина. С 18 сентября 2022 года ее местонахождение неизвестно.

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