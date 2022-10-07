Вторые сутки волонтеры ищут пропавшего под Новосибирском 73-летнего мужчину — у него проблемы с памятью

— Мужчина вообще житель Кольцово, но какое-то время жил на даче. Бывали ситуации, что, когда с дачи вышел, забыл и уехал домой. Сейчас мы надеемся, что вышел из дома на дачу, но, к сожалению, пока на даче его не нашли. Проблемы с памятью появились в этом году, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.