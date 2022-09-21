17-летний парень на мопеде пострадал после столкновения с «Тойотой»
Молодого человека увезли в больницу
Вечером 21 сентября в Кировском районе произошло ДТП. Пострадал 17-летний парень.
По предварительной информации городской ГИБДД, парень 2005 года рождения на мопеде ехал по Петухова со стороны Сибиряков-Гвардейцев.
— Напротив дома 62 по улице Петухова, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри», под управлением водителя 1980 года рождения, который двигался в попутном направлении, — сказали в ГИБДД.
В результате 17-летний водитель мопеда получил травмы различной степени тяжести, его увезли в больницу. На месте работает экипаж ДПС.
В августе в ДТП с мопедом погибли 17-летняя девушка и 20-летний парень. Ночью 23 августа на пересечении Кирова и Автогенной произошло столкновение мопеда и машины Toyota Vitz. 17-летняя девушка и 20-летний парень (кто из них был за рулем — неизвестно) скончались от травм на месте.