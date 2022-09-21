«Сузуки» влетела в ограждение на Владимировской — видео с последствиями аварии
ДТП произошло около школы
Вечером 21 сентября на Владимировской улице случилось ДТП. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
— Три машины врезались, одна полетела на ограждение. Вроде все живые. По направлению от ДК Кирова в сторону моста, — рассказал НГС Рамил Халилов.
Он прислал видео с последствиями аварии.
В ГИБДД по Новосибирску сообщили, что не регистрировали такую аварию:
— В настоящее время, заявка по данному факту ДТП в дежурную часть ПДПС ГИБДД не поступала, — сообщили в ведомстве.
19 сентября на улице Ипподромской произошло массовое ДТП. В аварии пострадали три человека.