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«Сузуки» влетела в ограждение на Владимировской — видео с последствиями аварии

ДТП произошло около школы № 1

У машины смяло переднюю часть

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Вечером 21 сентября на Владимировской улице случилось ДТП. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Три машины врезались, одна полетела на ограждение. Вроде все живые. По направлению от ДК Кирова в сторону моста, — рассказал НГС Рамил Халилов.

Он прислал видео с последствиями аварии.

В ГИБДД по Новосибирску сообщили, что не регистрировали такую аварию:

— В настоящее время, заявка по данному факту ДТП в дежурную часть ПДПС ГИБДД не поступала, — сообщили в ведомстве.

19 сентября на улице Ипподромской произошло массовое ДТП. В аварии пострадали три человека.

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ГИБДД
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