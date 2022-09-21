Снесли знак и собрали пробку: тройное ДТП произошло на перекрестке Воинской и Автогенной
Из-за аварии начала собираться пробка
Три автомобиля столкнулись сегодня утром, 21 сентября, на перекрестке Воинской и Автогенной в Октябрьском районе Новосибирска. Один из участников ДТП снес дорожный знак, фотографии зрелищной аварии прислал читатель НГС.
На пересечении Воинской и Автогенной столкнулись три иномарки: Honda Domani, Nissan AD и Toyota Town Ace. Удар, который получил минивэн, оказался настолько сильным, что автомобиль перевернулся на бок.
— В аварии пострадал муж и наша машина, которая лежит на боку и восстановлению не подлежит, — рассказала НГС жительница Новосибирска Наталья Рожкова. — У мужа травма головы, подозрение на сотрясение.
Женщина добавила, что не может рассказать о подробностях ДТП, так как в момент аварии ее не было в автомобиле, и ищет свидетелей инцидента.
При этом в ГИБДД Новосибирска сообщили, что никто из участников столкновения не пострадал, его оформили как ДТП с материальным ущербом. Сообщить, кто стал предполагаемым виновником аварии, дорожные полицейские оперативно не смогли, пообещав подробно прокомментировать ситуацию позже.
Из-за того, что на перекрестке собрались сразу три автомобиля, на Автогенной начала собираться пробка.
Ранее НГС писал о тройном ДТП, которое произошло вчера на Северном объезде: проезд в сторону Новосибирска пришлось перекрыть, водители объезжали место аварии через Мочище.