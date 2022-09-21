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Снесли знак и собрали пробку: тройное ДТП произошло на перекрестке Воинской и Автогенной

Из-за аварии начала собираться пробка

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На перекрестке столкнулись три машины, одна из них перевернулась на бок

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Три автомобиля столкнулись сегодня утром, 21 сентября, на перекрестке Воинской и Автогенной в Октябрьском районе Новосибирска. Один из участников ДТП снес дорожный знак, фотографии зрелищной аварии прислал читатель НГС.

На пересечении Воинской и Автогенной столкнулись три иномарки: Honda Domani, Nissan AD и Toyota Town Ace. Удар, который получил минивэн, оказался настолько сильным, что автомобиль перевернулся на бок.

Кто стал виновником аварии, пока неизвестно

Кто стал виновником аварии, пока неизвестно

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— В аварии пострадал муж и наша машина, которая лежит на боку и восстановлению не подлежит, — рассказала НГС жительница Новосибирска Наталья Рожкова. — У мужа травма головы, подозрение на сотрясение.

Женщина добавила, что не может рассказать о подробностях ДТП, так как в момент аварии ее не было в автомобиле, и ищет свидетелей инцидента.

При этом в ГИБДД Новосибирска сообщили, что никто из участников столкновения не пострадал, его оформили как ДТП с материальным ущербом. Сообщить, кто стал предполагаемым виновником аварии, дорожные полицейские оперативно не смогли, пообещав подробно прокомментировать ситуацию позже.

Три машины на перекрестке сильно осложнили движение

Три машины на перекрестке сильно осложнили движение

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Из-за того, что на перекрестке собрались сразу три автомобиля, на Автогенной начала собираться пробка.

Ранее НГС писал о тройном ДТП, которое произошло вчера на Северном объезде: проезд в сторону Новосибирска пришлось перекрыть, водители объезжали место аварии через Мочище.

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