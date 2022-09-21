Снесли знак и собрали пробку: тройное ДТП произошло на перекрестке Воинской и Автогенной

Три автомобиля столкнулись сегодня утром, 21 сентября, на перекрестке Воинской и Автогенной в Октябрьском районе Новосибирска. Один из участников ДТП снес дорожный знак, фотографии зрелищной аварии прислал читатель НГС.



На пересечении Воинской и Автогенной столкнулись три иномарки: Honda Domani, Nissan AD и Toyota Town Ace. Удар, который получил минивэн, оказался настолько сильным, что автомобиль перевернулся на бок.