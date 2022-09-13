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СрочноКто погиб в смертельном ДТП на Большевичке?
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В массовом ночном ДТП на Большевистской погиб мужчина

Массовое ДТП произошло ночью

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Машины получили серьезные повреждения

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Ночью в Новосибирске на улице Большевистской произошло смертельное ДТП. Об этом в редакцию сообщили читатели НГС.

На присланных снимках можно увидеть труп мужчины на дороге и разбитые BMW, Haval и «Жигули».

— Просто приехали с Алтая и встали в пробку. Скорая начала в ДТП уезжать без сигнала, видимо, уже не торопилась. Мужчину просто накрыли курткой, — объяснила читательница НГС.

В ГИБДД Новосибирска не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

На выходных в полиции рассказали подробности погони автоинспекторов за каршеринговой Hyundai Solaris. Пострадал мужчина.

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