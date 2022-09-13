В массовом ночном ДТП на Большевистской погиб мужчина
Массовое ДТП произошло ночью
4 792
Ночью в Новосибирске на улице Большевистской произошло смертельное ДТП. Об этом в редакцию сообщили читатели НГС.
На присланных снимках можно увидеть труп мужчины на дороге и разбитые BMW, Haval и «Жигули».
— Просто приехали с Алтая и встали в пробку. Скорая начала в ДТП уезжать без сигнала, видимо, уже не торопилась. Мужчину просто накрыли курткой, — объяснила читательница НГС.
В ГИБДД Новосибирска не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
На выходных в полиции рассказали подробности погони автоинспекторов за каршеринговой Hyundai Solaris. Пострадал мужчина.