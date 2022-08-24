Висящего мертвого мужчину нашли в лесу около бывшего лагеря «Юный медик» в Нижней Ельцовке
Следователи начали проверку
В Новосибирске в лесу вчера,
— Был обнаружен человек, была вызвана полиция. Пока неизвестно, кто это. Жители микрорайона в шоке — через этот лес ходит в сторону Академгородка много людей, — объяснил читатель НГС.
В СУ СК РФ по Новосибирской области не смогли назвать точный возраст найденного мужчины, ограничившись кратким комментарием.
— Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — ответили на запрос корреспондента НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.
В конце июня в Новосибирске на Гусинобродском полигоне был найден труп