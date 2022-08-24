СЕЙЧАС +16°С
Пробки 5/10
usd 59.90
eur 59.33
СрочноПрямой эфир с министром образования НСО
Все новости
Все новости

Висящего мертвого мужчину нашли в лесу около бывшего лагеря «Юный медик» в Нижней Ельцовке

Следователи начали проверку

3 245

Следователи не назвали возраст найденного мужчины

Поделиться

В Новосибирске в лесу вчера, 23 августа, нашли висящий труп мужчины около бывшего лагеря «Юный медик» в Нижней Ельцовке. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель. Информация о страшной находке быстро разлетелась по чатам микрорайона.

— Был обнаружен человек, была вызвана полиция. Пока неизвестно, кто это. Жители микрорайона в шоке — через этот лес ходит в сторону Академгородка много людей, — объяснил читатель НГС.

В СУ СК РФ по Новосибирской области не смогли назвать точный возраст найденного мужчины, ограничившись кратким комментарием.

— Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — ответили на запрос корреспондента НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.

В конце июня в Новосибирске на Гусинобродском полигоне был найден труп 51-летнего мужчины. Как сообщили в МВД по Новосибирской области, в убийстве подозревается 38-летний ранее судимый житель Октябрьского района.

По теме

Нижняя ЕльцовкаЛесСледователи
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2