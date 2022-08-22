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Заключенные удерживают в заложниках сотрудников СИЗО в Кемерове: следим за происходящим онлайн

Со злоумышленниками ведутся переговоры

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В СИЗО Кемерова вечером 21 августа несколько заключенных взяли в заложники троих сотрудников учреждения. Арестанты потребовали предоставить им сотовую связь и вызвать на переговоры представителей руководства прокуратуры Кузбасса и регионального управления ФСИН.

NGS42.RU собирает последнюю информацию о происходящем, не забывайте обновлять страницу.

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Источник: идут переговоры, выясняются все требования заключенных.

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Заключенные, которые взяли работников СИЗО в заложники, осуждены по многим статьям, в том числе тяжким, сообщил источник NGS42.RU.

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Игорь Епифанцев

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В паблике «Инцидент Кузбасс» появилось видео обстановки рядом с кемеровским СИЗО-1, где произошел инцидент. На кадрах заметно большое число автомобилей и сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб.

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Игорь Епифанцев

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Источники NGS42.RU сообщают, что на место прибыли сотрудники прокуратуры. Также работает спецназ. ГУФСИН оценивает ситуацию как контролируемую

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Игорь Епифанцев

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В ГУФСИН прокомментировали NGS42.RU случившееся. В ведомстве сообщили, что арестанты «заблокировали двух сотрудников» в камере СИЗО. Это произошло во время проведения режимных мероприятий.

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Игорь Епифанцев

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Телеграм-канал «Baza» сообщает, что среди захваченных в заложники оказались девушки 21 и 24 лет и 23-летний парень. В процессе переговоров удалось освободить 24-летнюю сотрудницу.

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КемеровоКузбассСИЗОФСИНЗахват заложниковОнлайн
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