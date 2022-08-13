16-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Ленд-Крузером» в Заельцовском районе
Авария произошла около СНТ «Ельцовка»
Днем 13 августа в Заельцовском районе 16-летний парень на мотоцикле столкнулся с «Тойотой-Ленд-Крузером». Подростка увезли в больницу.
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, авария произошла в 12:50. Парень ехал по Дачному шоссе в сторону Заповедной. Около дома на Дачном шоссе, 194а столкнулся с «Тойотой», которая ехала в попутном направлении. За рулем машины был
— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в ГИБДД. Сейчас они устанавливают все обстоятельства аварии.
В июле в районе улицы Георгия Колонды столкнулись «Тойота» и мотоцикл. Тогда