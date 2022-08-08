Оскорбляла на глазах детей: многодетная мать поругалась с кондуктором автобуса из-за места

— Все места были заняты, остались только два свободных кондукторских места. На одно из них я посадила своего младшего ребенка. Кондуктор выразила недовольство этим фактом. К концу нашей поездки она начала открыто оскорблять меня, используя маты. На мою просьбу представиться, она послала меня подальше, — рассказала Татьяна.

