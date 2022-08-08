Оскорбляла на глазах детей: многодетная мать поругалась с кондуктором автобуса из-за места
Инцидент произошел в Новосибирске на автобусном маршруте
В Новосибирске многодетная мать повздорила с кондуктором автобуса
— Все места были заняты, остались только два свободных кондукторских места. На одно из них я посадила своего младшего ребенка. Кондуктор выразила недовольство этим фактом. К концу нашей поездки она начала открыто оскорблять меня, используя маты. На мою просьбу представиться, она послала меня подальше, — рассказала Татьяна.
Женщина отметила, что всё происходило на глазах детей и других пассажиров, однако никто за нее не вступился. Когда пассажирка вышла из общественного транспорта, она сняла на видео номер автобуса. Заметив это, кондуктор, по словам Татьяны, вновь начала оскорблять ее.
Журналист НГС связался с организацией, которая организует перевозку пассажиров на маршруте «Тюленина» — «Ключ-Камышенское плато», с просьбой прокомментировать ситуацию.
— На момент получения жалобы данный кондуктор уже не работал в нашей организации. Сотрудница проходила стажировку и после первого дня по собственному желанию забрала документы, — прокомментировала заместитель директора ООО «ПАТП-6» Татьяна Сорокина.
В мэрии Новосибирска отметили, что организацией отдельного места для кондукторов занимается перевозчик.
— В транспортном средстве марки Нефаз-5299-30-51 не предусмотрено отдельно стоящее место для кондуктора. Демонтировать сдвоенное сидение и установить единичное место для кондуктора невозможно, так как это является внесением изменений в конструкцию транспортного средства завода-изготовителя, — пояснили в муниципалитете.
Как сообщила Татьяна НГС, она намерена обратиться к правоохранителям, чтобы наказать обидчицу.
В начале февраля кондуктор высадила