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26-летний парень утонул под Димитровским мостом в Новосибирске

Тело найти не удалось

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Тело под мостом искали до вечера, найти его не удалось

Тело под мостом искали до вечера, найти его не удалось

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Вчера, 31 июля, вечером в Новосибирске в районе Димитровского моста утонул молодой парень. Его тело пока не нашли.

— Вчера, 31 июля, под Димитровским мостом утонул мужчина. 1996 года рождения, водолазные работы до 22:30 проводились, тело пока не обнаружено, — рассказал на оперативном совещании 1 августа заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев.

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета НГС сообщили, что в ведомстве нет информации о гибели мужчины.

В конце июля в карьере на Горском утонул молодой парень. После этого началась доследственная проверка.

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