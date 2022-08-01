26-летний парень утонул под Димитровским мостом в Новосибирске
Тело найти не удалось
Вчера, 31 июля, вечером в Новосибирске в районе Димитровского моста утонул молодой парень. Его тело пока не нашли.
— Вчера, 31 июля, под Димитровским мостом утонул мужчина. 1996 года рождения, водолазные работы до 22:30 проводились, тело пока не обнаружено, — рассказал на оперативном совещании 1 августа заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев.
В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета НГС сообщили, что в ведомстве нет информации о гибели мужчины.
В конце июля в карьере на Горском утонул молодой парень. После этого началась доследственная проверка.