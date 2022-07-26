Молодой парень утонул в карьере Горском в Новосибирске
Там выставили дополнительную оперативную группу, но люди всё равно приезжают отдыхать
23 июля в Новосибирске в карьере Горском утонул молодой парень. Следователи начали проверку.
— Утонул молодой человек, 20 лет, в карьере Горском, несмотря на то что мы усилили, кроме поста поставили еще оперативную группу, — рассказал
В пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по НСО подтвердили факт гибели парня
В середине июля 19-летний парень утонул в Оби недалеко от Бугринского моста. Он был студентом НГТУ НЭТИ.