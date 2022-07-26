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СрочноВ карьере Горском утонул парень
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Молодой парень утонул в карьере Горском в Новосибирске

Там выставили дополнительную оперативную группу, но люди всё равно приезжают отдыхать

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Карьер Горский не входит в число официальных пляжей

Карьер Горский не входит в число официальных пляжей

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23 июля в Новосибирске в карьере Горском утонул молодой парень. Следователи начали проверку.

— Утонул молодой человек, 20 лет, в карьере Горском, несмотря на то что мы усилили, кроме поста поставили еще оперативную группу, — рассказал 26 июля во время аппаратного совещания в мэрии Сергей Куценко, начальник Департамента ЧС мэрии Новосибирска.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по НСО подтвердили факт гибели парня 23 июля. Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку.

В середине июля 19-летний парень утонул в Оби недалеко от Бугринского моста. Он был студентом НГТУ НЭТИ.

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