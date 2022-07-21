Видео: в Москве полыхает крыша многоэтажки. Громадный пожар тушат с вертолетом
Из дома эвакуировали сотни людей
В ночь на 21 июля в Москве начался огромный пожар.
Загорелась крыша восьмиэтажного жилого дома на Ленинском проспекте, 40. Как рассказали в ГУ МЧС Москвы, о ЧП стало известно в 23:07 по столичному времени. Над тушением огня работают 128 спасателей, площадь пожара — 1000 квадратных метров. На помощь пожарным направили вертолет.
Пострадавший дом — «сталинка» 1959 года постройки. Из нее эвакуировали около 400 человек, одного из них спасли из горящего лифта. Информации о пострадавших нет.
На месте пожара работают наши коллеги из MSK1.RU. Все подробности происходящего читайте в их онлайн-репортаже.