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Тепловоз наехал на 23-летнего мужчину в Новосибирской области — ему ампутировало обе ноги

Новосибирец лежал в железнодорожной колее

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Инцидент произошел в районе Пашино

Инцидент произошел в районе Пашино

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В Новосибирской области тепловоз наехал на 23-летнего мужчину, который лежал в железнодорожной колее. По предварительной информации транспортной полиции, новосибирец был пьян.

— В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о том, что на 7-м соединительном пути в маневровом районе Пашино травмирован мужчина. Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что машинист тепловоза, увидев лежащего в железнодорожной колее человека, во избежание наезда применил экстренное торможение, однако предотвратить травмирование не удалось, — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Пострадавшего жителя поселка Сосновка в Новосибирском районе Новосибирской области доставили на скорой помощи в одну из больниц района с диагнозом «ампутация обеих конечностей».

— В настоящее время сотрудники транспортной полиции и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — уточнили в УТ МВД России по СФО.

Утром 17 июня на перегоне Коченево — Чик женщину сбил тепловоз. Информацию об этом подтвердили в Следственном комитете на транспорте.

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