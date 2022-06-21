Тепловоз наехал на
23-летнего мужчину в Новосибирской области — ему ампутировало обе ноги
Новосибирец лежал в железнодорожной колее
В Новосибирской области тепловоз наехал на
— В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о том, что на
Пострадавшего жителя поселка Сосновка в Новосибирском районе Новосибирской области доставили на скорой помощи в одну из больниц района с диагнозом «ампутация обеих конечностей».
— В настоящее время сотрудники транспортной полиции и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — уточнили в УТ МВД России по СФО.
Утром 17 июня на перегоне Коченево — Чик женщину сбил тепловоз. Информацию об этом подтвердили в Следственном комитете на транспорте.