Шесть машин столкнулись на Бердском шоссе — собралась пробка в 3,5 километра
Среди людей никто не пострадал
В Новосибирске шесть машин столкнулись на Бердском шоссе. ДТП произошло около 18:00 напротив здания по улице Бердское шоссе, 277 на светофоре в сторону улицы Русская.
По информации группы «АСТ-54», среди машин: минивэн Toyota Ipsum, универсал LADA Priora, седан Ford Focus, кроссовер Kia и грузовик.
— Информация поступила в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску. Заявлено без пострадавших, будет оформлено с материальным ущербом, — ответили на запрос корреспондента НГС в ГИБДД Новосибирска.
Из-за ДТП образовалась огромная пробка в 3,5 километра от Бердского шоссе по улице Русская.
Новосибирцы после жарких длинных выходных сегодня, 13 июня, вечером возвращаются в город. Поток машин хлынул со всех сторон. Ситуацию на дорогах осложняют ремонты и реверсивное движение на участках дорог, ведущих в Новосибирск. В итоге возникают пробки.