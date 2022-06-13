Машина сгорела на парковке пригородного вокзала в Новосибирске
Инцидент попал на видео
В Новосибирске на парковке у пригородного вокзала вспыхнул автомобиль. Инцидент произошел сегодня, 13 июня, утром на Дмитрия Шамшурина.
По данным пользователей группы «АСТ-54», сгорела «Волга», а пламя изначально появилось из-под капота. Произошедшее попало на видео. На нем можно заметить, что пожарные достаточно быстро справились с возгоранием.
Вызов поступил в пожарную часть в 07:31.
— Через четыре минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова. Горел автомобиль. В 07:39 открытое горение было ликвидировано. Хозяин находился на месте вызова. Не пострадал, — объяснили корреспонденту НГС в ГУ МЧС по Новосибирской области.
На прошлой неделе седан Hyundai Solaris сгорел во дворе дома на улице Учительской в Новосибирске. Инцидент также попал на видео.