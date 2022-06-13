СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 57.78
eur 60.97
Тема дняОпасные ядовитые грибы собирают новосибирцы
Все новости
Все новости

Машина сгорела на парковке пригородного вокзала в Новосибирске

Инцидент попал на видео

1 152
Пожарные достаточно быстро справились с возгоранием

Пожарные достаточно быстро справились с возгоранием

Поделиться

В Новосибирске на парковке у пригородного вокзала вспыхнул автомобиль. Инцидент произошел сегодня, 13 июня, утром на Дмитрия Шамшурина.

По данным пользователей группы «АСТ-54», сгорела «Волга», а пламя изначально появилось из-под капота. Произошедшее попало на видео. На нем можно заметить, что пожарные достаточно быстро справились с возгоранием.

Вызов поступил в пожарную часть в 07:31.

— Через четыре минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова. Горел автомобиль. В 07:39 открытое горение было ликвидировано. Хозяин находился на месте вызова. Не пострадал, — объяснили корреспонденту НГС в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На прошлой неделе седан Hyundai Solaris сгорел во дворе дома на улице Учительской в Новосибирске. Инцидент также попал на видео.

По теме

пожарсгорел автомобильсгорела машина
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2